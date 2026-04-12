Pietracuta, che carattere: con la capolista Mezzolara è 0-0

Funziona la cura Zanini, anche la se la salvezza resta difficile

Mezzolara - Pietracuta 0-0

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, De Lucca (44' st Mannarino), Morisi (11' st El Bouhali), Bungaja, Derjai, Ganzaroli (24' st Chmangui), Molossi, Battisti (24' st Vinci), Karapici (37' st Aloisi), Fabretti. A disp.: Cinquemani, Maini, Cocchi, Filippetti. All.: Zecchi.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Mani, Cevoli, Pasolini, Giocondi (41' st Contadini), Capicchioni (37' st Valli Casadei), Osayande (25' st Sapori), Lazzari, Zannoni. A disp.: Pazzini, Angelini, Valentini, Bernardi, Balducci. All.: Zanini.

ARBITRO: Idone di Reggio Calabria.

AMMONITI: Karapici, Mani, Lazzari.

ESPULSO: 49' st Bungaja

BUDRIO La cura Zanini funziona: la salvezza resta una montagna da scalare, ma il Pietracuta esce dal campo della capolista Mezzolara con un buon pari per 0-0. Parte bene la squadra di casa, che all'8' sfiora il gol con una girata di Battisti che termina di poco fuori. Protesta il Mezzolara al 16': la rete di Karapici è annullata per un controllo con il braccio. Il Pietracuta replica al 21' con un tiro da fuori di Giocondi che termina alto, non di molto. Al 25' Cipriani salva il risultato su Osayande. Al 37' Mezzolara vicino al vantaggio, ma il colpo di testa di Derjai viene respinto sulla linea. Al 41' Lazzari di sinistro dal limite, il rasoterra termina di poco a lato. Nella ripresa la prima occasione è al 64' per Derjai, il cui tiro cross viene deviato da un difensore sulla linea di porta. Al 72' tiro da fuori area di Capicchioni, palla deviata e di poco a lato. All'81' Musiani manca il tap-in da pochi passi, nel finale invece è il Pietracuta a sprecare un clamoroso contropiede 4 contro 2.