Pietracuta, con Bellucci rosa completata. Mister Fregnani: "Per noi è ricostruzione totale"

Il tecnico rossoblù: "Trovare l'amalgama sarà la cosa più difficile"

Il Pietracuta a inizio settimana ha chiuso il mercato 2026-2027, con il ds "pigliatutto" Sandro Conti che ha ottenuto il sì del difensore Nicola Bellucci. Un altro colpo da novanta - senza togliere nulla agli altri - dopo il portiere Pollini e il centrocampista Filippo Fabbri: si tratta infatti di un centrale forte fisicamente, bravo nel gioco aereo anche nell'area avversaria e con doti di leader. Il tecnico Luca Fregnani si trova così una rosa di 24 giocatori profondamente rinnovata, con soli 5 elementi (di cui due giovani) rimasti dalla passata stagione. L'allenatore parla di "ricostruzione totale", ma avere a disposizione l'intera rosa già ai primi di luglio aiuterà Fregnani nel suo lavoro. "È importante avere la rosa prima della preparazione, così ci permette di lavorare in tranquillità. Siamo soddisfatti del mercato: abbiamo fatto una rosa competitiva. L'amalgama sarà la cosa più difficile. Poi il campo decreterà se questo lavoro sarà stato ottimo", evidenzia. Un piccolo punto interrogativo riguarda le condizioni del centravanti Alberto Rivi: a Pietracuta già due anni fa, reduce da un grave infortunio. "Dovremo togliere un po' di ruggine ad Alberto - rileva Fregnani - ma lo conosco bene e conosco bene le sue qualità, non ci saranno grossi problemi. E per il reparto offensivo, in quel ruolo, abbiamo anche Gessaroli e Bernardi, che è un giocatore di prospettiva. Poi c'è qualche altro giocatore che può ricoprire il ruolo di terminale offensivo" (Sensoli, ndr).

La sfida, per il nuovo Pietracuta, è piuttosto stimolante: "Il campionato di Eccellenza sarà ancora più difficile e importante dell'anno scorso. Il Rimini avrà una bella società e una bella squadra, sarà stimolante affrontarla. Spero di rigiocare contro la Spal: è stimolante, anche se difficile, giocare al Mazza, un palcoscenico da Serie A". Ci saranno anche tanti derby, anche se quello con la D maiuscola, con il Novafeltria, è ancora incerto: i gialloblù attendono il ripescaggio. Ma a proposito di colori sociali gialloblù, Fregnani ritroverà sul suo cammino il Santarcangelo: "Sarà emozionante giocare contro una squadra allenata fino a pochi mesi fa, anche se sono cambiati tanti giocatori. Già lo scorso anno, con loro, affrontare il Pietracuta è stato tosto a livello di emozioni". E anche a livello di nostalgia: a Fregnani mancava il Pietracuta, al Pietracuta mancava Fregnani. Ora il cammino riprende, con l'obiettivo, per i rossoblù, di dimenticare i patemi di un anno fa.

Pietracuta (4-2-3-1): POLLINI (MATTEI) - TIRAFERRI (DOMENICONI), GUIDI (CELLI), BELLUCCI (MEDICI, Pacini), Faeti - Mani (MUSSONI), ZANNI (CESARINI) - GALASSI (PROVERBIO), F.FABBRI (SENSOLI, Angelini), Sapori o GESSAROLI (ALESSI) - RIVI (BERNARDI). All.: Fregnani.