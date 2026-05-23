Pietracuta, Irci festeggia 50 anni: da piccola realtà organizzata ad azienda con oltre 90 dipendenti

L'azienda fu fondata nel 1976 da Palmiro Pula

IRCI S.p.A. celebra oggi (23 maggio) i suoi 50 anni di attività con un evento al Grand Hotel di Rimini, ripercorrendo mezzo secolo di crescita e guardando alle sfide future del settore energetico.

Nata nel 1976 da un’intuizione del fondatore Palmiro Pula, l’azienda ha attraversato un percorso di sviluppo che l’ha portata da una piccola realtà artigianale a una struttura organizzata con quasi cento dipendenti e centinaia di collaboratori.

Fin dalle origini, IRCI ha scelto di puntare sulla qualità e sull’innovazione, sviluppando nel tempo competenze nell’impiantistica meccanica, nel fotovoltaico e nella cogenerazione. Un modello integrato che consente oggi di seguire l’intero ciclo del progetto: dalla progettazione alla realizzazione fino all’assistenza post-vendita.

Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, affrontando anche momenti complessi e trasformandoli in opportunità di crescita. “Ci siamo reinventati più volte, cambiando volto in pochi anni”, sottolinea il fondatore.

Al centro dello sviluppo aziendale restano le persone: IRCI conta oggi 93 dipendenti e ha costruito un modello basato su fiducia, responsabilità e coinvolgimento, investendo anche nella formazione attraverso percorsi interni dedicati ai giovani.

Forte è anche il legame con il territorio della Valmarecchia, dove l’azienda ha scelto di rimanere e crescere, contribuendo allo sviluppo locale e alla creazione di opportunità lavorative.

La giornata celebrativa rappresenta non solo un momento per ricordare la storia dell’azienda, ma anche un’occasione per delinearne il futuro. Ospite dell’evento sarà Sebastiano Barisoni, Vice Direttore esecutivo di Radio 24 ed economista, che offrirà un’analisi del contesto economico attuale.

Le celebrazioni si concluderanno con una cena di gala che coinvolgerà dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza del ruolo centrale della filiera che ha contribuito allo sviluppo dell’azienda in questi 50 anni.