Pietracuta, domenica lo spareggio salvezza al Bindi con la Sampierana. Zanini, media di 2,25 punti a gara

Con Cevoli in panchina la media era di 0,96 punti a partita

18 punti in 8 partite, una media di 2,25 punti a gara, l'imbattibilità nonostante sul cammino, in questo finale, tra gli avversari ci fossero la capolista Mezzolara e la vice capolista Ars et Labor, tre vittorie di fila per chiudere il campionato. I numeri del Pietracuta, con Massimo Zanini alla guida, inducono all'ottimismo in vista dello spareggio playout di domenica, ore 16.30, al Bindi, avversario la Sampierana. Con mister Cevoli in panchina la media punti è stata di 0,96: con il cambio alla guida tecnica, la squadra rossoblù ha svoltato. La salvezza significherebbe quinto campionato di fila in Eccellenza, un traguardo ragguardevole, anche se in estate, molto probabilmente, cesserà la collaborazione con la Federazione Sammarinese, pronta a trasferirsi in quel di San Mauro Pascoli. Del futuro se ne parlerà però da lunedì 11 maggio: al momento la concentrazione è tutta sul campo. Il Pietracuta punta forte in avanti su Osayande e Giacopetti, giovane centravanti sammarinese che ha chiuso la stagione con 6 reti, nonostante non fosse titolare, e su centrocampisti con il vizietto del gol come Samuele Zannoni, che ha chiuso il campionato a quota 9, e Capicchioni, 4 reti per lui. Gli infortuni hanno complicato il lavoro di Zanini, ma il tecnico di Bellaria ha dato dimostrazione di grande professionalità, facendo valere la sua lunga esperienza. Come detto, il Pietracuta arriva allo spareggio sulla scia di un finale di stagione da primi posti, ma Zanini sa bene che l'entusiasmo può portare anche a prendere sotto gamba l'avversario. La Sampierana, squadra certamente costruita per stare in altre parti della classifica. Anche i bianconeri del presidente Melini hanno avuto un cammino costellato da infortuni e difficoltà, ma in rosa hanno giocatori di livello e qualità, da Simone Braccini a Narducci, da Pippi a Montesi, senza dimenticare Ariyo e l'ex di turno, il difensore Lorusso. Sarà dunque una gara combattuta e in bilico, anche se i rossoblù di Zanini avranno a disposizione due risultati su tre. La scalata dal terzultimo al sestultimo posto ha prodotto concreti benefici non solo sul morale dei giocatori, ricordando che dopo la sconfitta con il Solarolo, il Pietracuta era a rischio penultimo posto e retrocessione diretta.