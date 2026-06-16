Pietracuta, ecco l'ex Rimini Tiraferri. Torna Sensoli

Altri due rinforzi per mister Fregnani

Due nuovi acquisti per il Pietracuta, che annuncia l'arrivo di Nicko Sensoli e Luca Tiraferri.

Classe 2005, sammarinese, Nicko Sensoli è un trequartista e seconda punta cresciuto nel settore giovanile della San Marino Academy. Nel suo percorso ha vestito le maglie di Sangiuliano City e San Marino Calcio in Serie D. La scorsa annata calcistica ha iniziato la stagione proprio con il Pietracuta, concludendola nel campionato sammarinese tra le fila del Tre Fiori.

Nonostante la giovane età, Sensoli può già vantare 7 presenze con la Nazionale Under 21 e 15 con la Nazionale maggiore di San Marino. Il suo nome è inoltre entrato nella storia del calcio sammarinese grazie alla rete realizzata contro il Liechtenstein, decisiva per la prima vittoria ottenuta da San Marino in una competizione ufficiale.

Arriva invece dal San Giovanni il difensore Luca Tiraferri, classe 2003, terzino destro capace di disimpegnarsi anche al centro della retroguardia. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, ha successivamente proseguito il proprio percorso al San Marino Calcio, prima di disputare due stagioni in Eccellenza con il Tropical Coriano. Nell’ultima annata ha militato nel campionato sammarinese, confermando le proprie qualità di affidabilità e duttilità.

La società rossoblù dà il benvenuto a Nicko e Luca, augurando a entrambi una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Pietracuta.