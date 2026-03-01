Pietracuta, il dopo Cevoli parte con una sconfitta: il Solarolo festeggia (2-0)
Con questa vittoria, i ravennati vanno a -2 dalla squadra riminese
Solarolo - Pietracuta 2-0
SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Perdisa (44' st Menicucci), Costa, Mongardi, Nastase, Oppon (16' st De Marco), Fernandi (40' st Longo), Andreoli (44' st Solaroli), Magri, Santucci (24' st Protti). A disp.: A.Zannoni, Karaj, Cuomo, Piroddi. All.: Montalti.
PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Pasolini, Capicchioni, Cevoli, Contadini (14' st Giacopetti), Giocondi, S.Zannoni, Osayande, Lazzari, Valli Casadei. A disp.: Amici, Valentini, Angelini, Cecchini, Balducci, Proverbio.
ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.
RETI: 7' st Andreoli, 50' st Menicucci.
AMMONITI: Mongardi, S.Zannoni, Oppon, Magri, Fernandi, Longo, Costa, Menicucci.
SOLAROLO Il Solarolo di Montalti supera 2-0 il Pietracuta e riduce a due i punti di distacco dalla rivale, ultima squadra della zona playout. Il dopo Cevoli a Pietracuta parte con una sconfitta, determinata dal gol di testa di Andreoli e da un gran tiro da fuori area di Menicucci nel recupero. La squadra ospite si vede solo nel finale con una punizione di Capicchioni, ma reclama per un gol annullato poco prima del raddoppio.