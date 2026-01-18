Pietracuta, incidente stradale sulla Marecchiese: tre veicoli coinvolti

La strada è stata chiusa al traffico

Incidente stradale questo pomeriggio (domenica 18 gennaio), sulla strada Marecchiese, tra Torello e Pietracuta di San Leo. Le automobili coinvolte sono tre, ma nessuna persona è rimasta ferita in modo grave. Sul posto il personale del 118 è intervenuto con tre ambulanze. I Carabinieri, con due pattuglie, si sono occupati di regolare il traffico e di effettuare i rilievi del sinistro, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Il sinistro è avvenuto nella diretta prima del centro abitato, per i mezzi provenienti da Rimini. La strada è stata chiusa al traffico, con deviazione verso Torello.

Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione Rimini-Novafeltria, ha invaso la corsia di marcia opposta, per cause in corso d'accertamento, scontrandosi con una Hyundai, che viaggiava appunto in direzione Novafeltria-Rimini. Nello stesso momento la terza vettura, una Toyota, ha tamponato la Hyundai.