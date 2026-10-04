Pietracuta, l'attacco "gira": i rossoblù espugnano Massa Lombarda (1-2)

Gessaroli e Rivi firmano i gol vittoria

Massa Lombarda - Pietracuta 1-2

MASSA LOMBARDA: Baldassarri N., Morara, Chelli (19’ pt Merciari), Massueme (39' st Dall’Osso B.), Malo, Poggesi, Di Pasquazio (36’ pt Golfarelli), Pasi, Vinci (16' st Cappelletti), Faccani (28' st Badiali), Pirazzoli. A disp.: Billi, Xhediku, Eleonori, Brescia. All.: Mosconi.

PIETRACUTA: Mattei, Medici, Faeti, Proverbio (10' st Galassi), Bellucci, Tiraferri (29’ st Guidi), Sapori, Fabbri Fi., Rivi (36' st Bernardi R.), Zanni, Gessaroli (49' st Mussoni). A disp.: Parlanti, Alessi, Angelini C., Mazza F., Pacini, Bernardi R. All.: Fregnani.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 14' pt Gessaroli, 19' pt Malo (rig.), 11' st Rivi.

AMMONITI: Faeti, Faccani.

ESPULSI: 43' st Sapori.

MASSA LOMBARDA Il Pietracuta conquista una convincente vittoria contro il Massa Lombarda, finora due vittorie su due in casa. Fregnani schiera il 4-3-3 con Rivi e Gessaroli nel tridente offensivo: saranno i due marcatori a entrare nel tabellino. Gessaroli apre le marcature al 14', scattando sul filo del fuorigioco e superando Baldassarri in uscita con un morbido tocco sotto. Immediata la reazione del Massa: al 19' Poggesi lancia lungo, Pirazzoli anticipa l'uscita di Mattei che lo atterra. L'arbitro decreta il rigore, trasformato dall'ex Tropical Coriano Malo. Nella ripresa Massa Lombarda aggressivo, ma la squadra di casa non capitalizza le occasioni. Non sbaglia il Pietracuta al 56': Gessaroli serve Rivi in area, che con freddezza batte Baldassarri. Nel finale ospiti in dieci per il doppio giallo di Sapori, ma il risultato non cambia.