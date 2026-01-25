Pietracuta, lo scontro salvezza con il Fratta Terme finisce 0-0

Poche le occasioni da gol per entrambe le compagini

Pietracuta - Fratta Terme 0-0

PIETRACUTA: Amici, Giocondi, Faeti, Mani (20’ st Lazzari), Pasolini, M.Cevoli, Sapori, Valli Casadei, Osayande, Capicchioni (12’ st Zannoni), Contadini (29’ st Bernardi). A disp.: Giardini, Valentini. All.: R.Cevoli.

FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Rossini (16’ s.t. Ravaioli), Panzavolta, Sedioli, Errani, Spadaro (40’ s.t. Diop), Miraglia (22’ s.t. Seck), Ndiaye (44’ s.t. Candoli), Marozzi (35’ s.t. De Luca), Toure. A disp.: Zavatti, Benini, Siboni, Milandri. All.: Malandri.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara.

AMMONITI: Mani, Valli Casadei, Miraglia, Ndiaye, Seck, Candoli.

PIETRACUTA Lo scontro salvezza tra Pietracuta e Fratta Terme si conclude con un pareggio a reti inviolate, poco utile ai fini delle rispettive classifiche ma, per quel che si è visto sul terreno di gioco, sostanzialmente equo. Le due formazioni per gran parte della gara non sono state in grado di mettere in seria difficoltà gli avversari, creando poche occasioni da rete, giunte nella maggior parte dei casi sugli sviluppi di calci da fermo.

L’inizio gara sembrava promettere emozioni, a partire dal primo minuto quando Panzavolta prova sorprende Amici con una bordata dalla distanza. Il portiere locale si distende in tuffo e para. Il rientrante Contadini al 5’ si accentra dalla parte destra dell’attacco e prova il tiro a giro ma la mira non è precisa e la palla esce sul fondo. Ancora Contadini efficace in attacco al 9’, questa volta con un assist per la testa di Valli Casadei che però alza troppo la traiettoria. Ci prova Capicchioni dalla distanza al 14’ ma la sua conclusione rasoterra esce alla sinistra di Lombardi. Allo scadere della prima frazione Marozzi serve a centro area Ndiaye che si gira e conclude tra le braccia di Amici.

Nella ripresa parte ancora bene il Fratta con Spadaro al 1’, abile a sfruttare una pericolosa indecisione della difesa pietracutese, meno nella conclusione che finisce di poco a lato della porta. Gli ingressi di Zannoni, Lazzari e Bernardi rivitalizzano un Pietracuta apparso in affanno, anche se l’unica vera occasione per i locali capita sui piedi di Osayande che al 27’ si gira in area e calcia verso la porta avversaria, impegnando Lombardi in una parata in due tempi. Gli ospiti dal loro canto si rendono pericolosi al 32’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una conclusione ravvicinata di Sedioli, ma Amici si fa trovare pronto, e all’87’ con una fuga di Ndiaye che viene neutralizzata ancora una volta dall’attento Amici.