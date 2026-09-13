Pietracuta, prima vittoria: Gessaroli gol e Pollini paratutto, Futball Cava Ronco k.o. (0-1)

Il portiere ex Tropical Coriano è decisivo in tre occasioni, una al 94'

Futball Cava Ronco - Pietracuta 0-1

Rete: 3' pt Gessaroli.

Futball Cava Ronco: 33 Zauli, 4 Bergamaschi, 6 Brusi, 7 Lambertini, 10 Boschi, 11 Martoni (55’ Di Novella), 15 Deshkaj (61’ Adams), 19 Raggi (55’ Marzocchi), 20 Casadei (75’ Pascucci), 25 Sango, 26 Piancastelli (81’ Zammarchi). A disposizione: 1 De Gori, 2 Adams, 9 Di Novella, 17 Pascucci, 18 Marzocchi, 21 Rabiti, 22 Zammarchi, 23 Medri, 24 Bartolini. All. Lanzoni.

Pietracuta: 1 Pollini, 2 Marinucci (45’ Tiraferri), 3 Medici, 4 Zanni, 5 Celli, 6 Bellucci, 7 Faeti (65’ Rivi), 8 Fabbri, 9 Gessaroli (73’ Alessi), 10 Sensoli (87’ Domeniconi), 11 Sapori.

A disposizione: 12 Mattei, 13 Alessi, 14 Angelini, 15 Domeniconi, 16 Guidi, 17 Mussoni, 18 Tiraferri, 19 Rivi, 20 Bernardi. All. Fregnani.

Arbitro: Filip Ferri (Sez. di Bologna).

Ammoniti: Martoni, Pascucci, Alessi.

Espulso: 66' Lanzoni dalla panchina per proteste

FORLÌ Il Pietracuta trova il primo successo in campionato, superando 1-0 il fanalino di coda Futball Cava Ronco. Fregnani recupera per la panchina Guidi, Tiraferri e Rivi, avanza Faeti nel terzetto dei trequartisti a supporto di Gessaroli, facendo esordire dal primo minuto Medici in difesa, con Celli e Marinucci terzini.

Al primo affondo rossoblù in vantaggio: Fabbri al 3' serve Gessaroli che infila Zauli da pochi passi. Al 5' la replica dei locali: cross di Deshkaj dalla destra, Pollini respinge corto, il tap-in di Raggi è a lato. Al 7' Gessaroli spreca la palla del raddoppio, calciando a lato. Ancora l'attaccante è pericoloso al 23', ma il suo colpo di testa termina fuori dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo è Boschi a calciare di poco a lato, da posizione defilata. Attacca la squadra di casa, con Raggi che al 32' fa sponda per Piancastelli, che una volta in area calcia alto. Al 38' Zauli esce di testa fuori area per anticipare Gessaroli, la palla arriva a Sensoli che cerca il bersaglio sguarnito dalla lunga distanza, senza però inquadrare lo specchio della porta. A fine tempo Pollini con un miracolo salva il risultato: il portiere riesce a respingere il tiro a botta sicura di Martoni, servito da Raggi.Nella ripresa al 57' Gessaroli ha la palla per chiudere la contesa, ma a tu per tu con Zauli colpisce l'esterno della rete. Replica il solito Piancastelli che libera Adams: il tiro dal limite è di poco alto. Al 69' Di Novella stoppa di petto un rilancio del portiere Zauli e prova il gol in acrobazia, palla sul fondo. Al 76' l'attaccante grazia Pollini, con un pallonetto debole. Non è finita: all'81' Adams spreca la palla dell'1-1. Il Pietracuta soffre e si affida al suo portiere: all'86' Di Novella si gira e calcia di destro, trovando l'opposizione del portiere. Al 94' Marzocchi ci prova dal limite, Pollini respinge in corner.