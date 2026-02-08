Pietracuta, quarta partita senza reti: il Massa Lombarda espugna il Bindi (0-1)

Decide un gol di Badiali all'86'

Pietracuta - Massa Lombarda 0-1

PIETRACUTA: Amici, Fabbri (42’ st Giocondi), Faeti, Mani (26’ st Valli Casadei), Pasolini, M.Cevoli, Lazzari, Capicchioni, Osayande, Zannoni (42’ st Giacopetti), Sapori (20’ st. Contadini). A disp.: Giardini, Valentini, Bernardi. All.: R.Cevoli.

MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli (1’ st Morara), Brescia (37’ st El Bouhali), Gadda, Hysa, Cortesi, Simone (12’ st Senese), Diallo, Fogli, Savelli, Gramellini (31’ st Badiali). A disp.: Stanzani, Rambelli, Barlotti, Giannuzzo, Colli. All.: Giovannini.

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETE: 41' st Badiali.

AMMONITI: Faeti, Cevoli, Valli Casadei, Diallo.

ESPULSO: 36' st Senese.

PIETRACUTA Prosegue la crisi di risultati per il Pietracuta che nelle ultime quattro giornate ha conquistato un solo punto in classifica, senza peraltro riuscire a segnare neppure una rete, a fronte di sei subite. Il Massa Lombarda al contrario prosegue nel suo percorso di alta classifica, incamerando tre punti preziosi frutto di una rete segnata in inferiorità numerica, nel finale di partita.

Il primo tempo vede le due formazioni combattere più di clava che di fioretto, di fatto sostanzialmente annullandosi a vicenda in quanto ad occasioni create. Solo nei minuti finali il Massa Lombarda si rende pericoloso con Savelli che al 32’ calcia di poco alto e al 40’ di testa centra in pieno la traversa.

Più vivace il Pietracuta nella ripresa. Osayande al 9’ si libera sulla sinistra e calcia forte verso la porta avversaria ma Billi respinge con il corpo. Zannoni al 24’ in percussione centrale si trova a tu per tu con Billi che però è ancora bravo ad evitare la marcatura. Gli ospiti rimangono in 10 al 36’, quando Senese per la seconda volta in pochi minuti viene sanzionato con il cartellino giallo. I rossoblu locali a questo punto provano ad approfittare della superiorità numerica alzando il baricentro della squadra, ma si fanno impreparati al 41’ da una deviazione sottoporta di Badiali che si getta su di una palla filtrante proveniente dalla destra per superare di tocco l’esitante difesa locale.