Pietracuta resiste a Medicina: con i giallorossi finisce 0-0

Ancora infortuni per la squadra del tecnico Fregnani, costretto a sostituire Bellucci e Proverbio

Medicina Fossatone – Pietracuta 0-0

MEDICINA FOSSATONE (3-4-2-1): Aversa; Ferretti, Mazza, Tumminelli, Monti; Fini, Galassi; Valente (12’ st Dalmonte), Lanzoni (32’ st Fernandi), Rimini (37’ st Giorgioni); Amaducci. A disp.: Piccinno, Zucchini, Aloisi, Notaro, Fridhi, Zani. All.: Assirelli.

PIETRACUTA (4-3-3): Mattei; Faeti, Bellucci (26’ pt Tiraferri), Medici, Guidi; Zanni, Sapori (32’ st Cuomo), Fabbri; Galassi (16’ st Proverbio, 48’ st Bernardi), Rivi, Gessaroli (24’ st Sensoli). A disp.: Parlanti, Alessi, Domeniconi, Marinucci. All.: Fregnani.

ARBITRO: Pietro Pio Izzo di Faenza. AMMONITI: Rimini, Gessaroli, Galassi, Fini, Fernandi.

MEDICINA Torna a fare punti, dopo tre sconfitte consecutive, il Medicina Fossatone, che esce dal Bambi con un punto e la porta di Aversa, oggi quasi mai chiamato in causa, imbattuta. Per il Pietracuta un buon punto in trasferta. La prima chance della gara arriva al minuto 18, quando Valente, dal limite dell’area, calcia, ma trova la pronta respinta di Mattei in angolo. Dagli sviluppi di corner, proteste dei giallorossi che chiedono un calcio di rigore per tocco di mano di Medici su colpo di testa di Tumminelli: per il direttore di gara non c’è nulla. Si arriva in fretta agli ultimi minuti del primo tempo, quando il cross di Monti pesca Lanzoni che calcia al volo, ma non trova la porta. Si va al riposo.

Spinge forte, in avvio di ripresa, il Medicina. Al minuto 50 Fini sfiora il vantaggio: triangolo con Amaducci e tiro, dall’interno dell’area di rigore, che non inquadra lo specchio. Si passa al 63’ quando la chance arriva da piazzato: il tiro di Dalmonte dai 30 metri lascia di sasso Mattei, ma sfiora solamente il palo. Ancora Dalmonte, tre minuti più tardi, dalla distanza, ma questa volta il tiro è centrale e Mattei para in due tempi. Poi tocca Lanzoni, ancora dai venti metri, ma è facile per l’estremo difensore ospite. Ghiotta, e forse unica, occasione al minuto 83 per il Pietracuta: Sensoli, sfruttando una disattenzione della linea giallorossa, dribbla Aversa ma si defila troppo e non riesce a trovare lo specchio. È l’ultimo brivido dell’incontro.