Pietracuta rimaneggiato, con il San Marino è solo 0-0: Titani chiudono in nove

Passaniti e Pollini autori di buoni interventi per chiudere la porta agli attaccanti avversari

Pietracuta – San Marino 0-0

PIETRACUTA: Pollini, Marinucci (32’ st Domeniconi), Faeti, Zanni, Celli, Bellucci, Sapori, Fabbri, Alessi (13’ st Mussoni), Sensoli (40’ st Bernardi), Gessaroli (50’ st Tiraferri). A disp.: Parlanti, Guidi, Medici, Galassi, Franzoni. All.: Fregnani.

SAN MARINO: Passaniti, Curbat, Tesse, Papa, Mechetti, Bracelli, Cuomo, Macchitella (10’ st Buceac), Coroama, Cestra (32’ st Diallo), Memoli (20’ st Mhilli). A disp.: Munari, Miletta, Pina Nunes, Di Martino, Ottaviani, Lombardi. All.: Lasagni.

ARBITRO: Sapio di Cesena.

AMMONITI: Mussoni, Coroama.

ESPULSI: 31’ st Buceac, 37’ st Tesse, 37’ st Lasagni.

PIETRACUTA I rossoblù di Fregnani non riescono a scardinare la rocciosa difesa dei biancoazzurri ospiti, nonostante abbiano potuto usufruire nella parte finale della gara di una doppia superiorità numerica dovuta alle espulsioni di Buceac e Tesse.

Parte bene il Pietracuta che al 3’ arriva alla conclusione dalla distanza con Gessaroli, ma Passaniti devia in angolo. Sul corner Marinucci prova il pallonetto che scavalca lo stesso Passaniti ma viene respinto da un difensore nei pressi della porta. Ancora Gessaroli pericoloso al 7’ con una conclusione angolata che Passaniti para in estensione. Si vede il San Marino in fase offensiva, con Memoli e Macchitella che provano a sorprendere Pollini da fuori area, ma il portiere locale è sempre attento e sventa le insidie senza troppi patemi. Al 40’ Zanni raccoglie un rimpallo su tiro di Sensoli ma a tu per tu con Passaniti spara sulla figura del portiere avversario.

Al 2’ della ripresa Gessaroli appostato sul secondo palo raccoglie uno spiovente di Zanni ma da pochi passi spara alto sopra la traversa. Ancora Pietracuta pericoloso al 24’ con una conclusione dalla distanza di Fabbri che lambisce il palo. Nel finale gli ospiti rimangono in 10 e poi in 9 uomini ma l’assedio del Pietracuta frutta solo un diagonale di Gessaroli al 2’ di recupero che sfiora il palo, terminando a fondo campo.