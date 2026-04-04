Pietracuta rivede la luce: battuto il Mesola (1-0), playout riagganciati

I rossoblù vincono di misura con un rigore di Bernardi

Pietracuta - Mesola 1-0

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti (46’ st Mazza), Mani, Cevoli, Pasolini, Giocondi (19’ st Sapori), Capicchioni, Bernardi (34’ st Osayande), Lazzari (30’ st Valli Casadei), Zannoni (40’ st Contadini). A disp.: Pazzini, Valentini, Giacopetti, Balducci. All.: Zanini.

MESOLA: Calderoni, Guariento, Lucci, Tellioli, Crosara (34’ st Cavallari), Maistrello, Biolcati (1’ st Davo), Marangon (23’ pt Spano), Neffati, Cantelli, Alessio. A disp.: Finotti, Ribello, Biondi, Paganini, Sacchetti, Marchetti. All.: Forlani.

ARBITRO: Manno di Torino

RETE: 47' pt Bernardi (rig.)

AMMONITI: Maistrello

ESPULSO: Spano.

PIETRACUTA Il Pietracuta targato Zanini inanella il quarto risultato utile consecutivo battendo un Mesola che comunque non ha demeritato. Nella prima parte di gara i ferraresi si fanno preferire ma le prime occasioni capitano al locale Zannoni che tra il 15’ e il 21’ ha due buone occasioni, prima di testa poi di piede, senza riuscire ad impensierire Calderoni.

Il Mesola non sta a guardare e al 30’ Neffati da posizione defilata fa partire un fendente che mette i brividi ad Amici.

Quando la prima frazione ormai terminare sul pari il Pietracuta passa: Zannoni approfitta di un malinteso della retroguardia ospite anticipando l’uscita di Calderoni che lo stende, dal dischetto Bernardi è glaciale e manda i suoi avanti nel punteggio.

Ad inizio ripresa il Pietracuta parte alla ricerca del gol della sicurezza senza mai rendersi pericoloso, al 24’ Bernardi pesca a centro area Lazzari ma la sua volèe finisce alta, stessa sorte per la girata dello stesso Bernardi che termina comoda nelle braccia di Calderoni. Gli ultimi minuti di gara non registrano azioni degne di nota tranne l’espulsione di Spano per doppia ammonizione.

Il Pietracuta sale a quota 33 punti e riaggancia i playout. Nell'altro recupero, l'Ars et Labor regola 2-0 il Sant'Agostino nel derby ferrarese.

Classifica del girone B di Eccellenza

Mezzolara 67, Ars et Labor 61, Medicina Fossatone 50, Fratta Terme 45, Massa Lombarda 44; S.Agostino 43, Futball Cava Ronco Forlì e Sanpaimola 42, Osteria Grande 41, Santarcangelo 40, Russi 39, Castenaso 38; Comacchiese 38, Sampierana 37, Faenza 36, Pietracuta 33; Solarolo 24, Mesola 14.