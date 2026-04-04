Pietracuta, sabato pre-Pasqua in campo: al Bindi si recupera con il Mesola

I rossoblù hanno una grande chance per riaprire il discorso playout

Due pareggi in casa con Futball Cava Ronco Forlì e Ars et Labor, una vittoria in trasferta a Russi. Il Pietracuta, con l'arrivo di Massimo Zanini sulla panchina, è ancora imbattuto. Oggi (sabato 4 aprile) torna in campo al Bindi, per il recupero della gara della 30esima giornata, spostata per l'indisponibilità dei tanti giocatori sammarinesi che vestono la maglia rossoblù: l'avversario sarà il Mesola, fanalino di coda del girone con 14 punti.

Per il Pietracuta i tre punti sono fondamentali, in primis per creare un distacco significativo dal penultimo posto occupato dal Solarolo, attualmente a -6, mentre il Mesola è a -16. In secondo luogo per accorciare a 5 la distanza dalla coppia Comacchiese-Castenaso, indispensabile per evitare il terzo slot della retrocessione diretta e far disputare due playout, e chissà, utile a provare una clamorosa doppia rimonta che potrebbe significare salvezza diretta. Infine, per avvicinare proprio le due squadre che in questo momento sono ai playout: la Sampierana, a +7 sul Pietracuta, e il Faenza, a +6.

Il finale di stagione, per i rossoblù, sarà particolarmente complicato: due trasferte con la capolista Mezzolara e il Faenza, due gare casalinghe con il S.Agostino in lotta per i playoff e il Sanpaimola. Con Zanini, la luce della speranza si è accesa. Poi a fine stagione si traccerà il bilancio della collaborazione con la Federazione sammarinese, che al momento però segna rosso (non in termini di bilancio, ma di risultati sportivi).