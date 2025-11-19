Pietracuta, scontro auto-camion sulla Marecchiese: due feriti e strada chiusa

Padre e figlio a bordo di una Jaguar sono stati trasportati in ospedale

Un violento incidente frontale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 19 novembre, lungo la via Marecchiese, nel tratto tra Pietracuta e Torello di San Leo. A scontrarsi sono stati una Jaguar, con a bordo un padre di circa ottant’anni e il figlio di circa 55, e un camion Iveco in direzione Rimini-Novafeltria. L’impatto ha provocato il completo blocco del traffico lungo l’arteria stradale.

La Marecchiese è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazione sul vecchio tracciato.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare i primi soccorsi. I due occupanti della Jaguar hanno riportato contusioni e ferite e sono stati trasferiti in ospedale, uno all'Infermi di Rimini e uno al Bufalini di Cesena per accertamenti. Restano ancora da chiarire le cause del sinistro.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di estricazione del passeggero della Jaguar, e i Carabinieri, incaricati dei rilievi, della messa in sicurezza dell’area e della gestione della viabilità.