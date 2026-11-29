Calcio Eccellenza girone B Pietracuta, sfatato il tabù Bindi: Sapori incanta, Sammaurese k.o. (2-0)

Due reti da "rapace" dell'area di rigore per il centrocampista offensivo

Pietracuta - Sammaurese 2-0

PIETRACUTA: Cerretani, Faeti (34’ st Guidi), Valmori, Proverbio (30’ st Alessi), Nastase, Medici, Galassi (45’ st Angelini), Fabbri, Gessaroli (43’ st Cesarini), Zanni, Sapori (45’ st Marinucci). A disp.: Mattei, Domeniconi, Mussoni, Pacini. All.: Fregnani.

Sammaurese: Ravaioli, Donati, Baiardi (17’ st Cangini), Volonghi (17’ st Ensini), Lombardi (35’ st Guerra), Scanagatta, Santoni, Nicolini, Merlonghi, Garavini, Misuraca (21’ st Paganelli). A disp.: Cirongu, Ponticelli, Zammarchi, Occhiuzzo, Rizzo. All.: Benedetti.

ARBITRO: Sambuchi di Tivoli.

RETI: 23' pt e 34' pt Sapori. AMMONITI: Faeti, Proverbio, Gessaroli, Paganelli.

PIETRACUTA Alla quindicesima giornata del girone di andata, il Pietracuta spezza l’incantesimo del Bindi e conquista per la prima volta l’intera posta in palio davanti al proprio pubblico. A farne le spese è la quotata Sammaurese, che nella prima frazione si ritrova sotto di due reti, sorpresa dalla determinazione e dalla grinta messe in campo dai rossoblù di casa. Nella ripresa gli ospiti provano a mettere alle corde il Pietracuta, alzando il baricentro e costringendo i locali ad arretrare, ma senza riuscire a creare situazioni di particolare apprensione.

La prima parte della gara si sviluppa prevalentemente a centrocampo. La prima occasione è per gli ospiti e capita sulla testa di Donati, che incorna senza però inquadrare lo specchio della porta. Il Pietracuta risponde al 14’ con Galassi, ben servito da Gessaroli, ma la conclusione dell’ala rossoblù termina abbondantemente sopra la traversa. Un minuto più tardi è lo stesso Gessaroli a intervenire di testa su un calcio d’angolo dalla destra, senza trovare anche in questo caso la porta.

I padroni di casa passano in vantaggio al 23’: Zanni impegna Ravaioli con una conclusione che costringe il portiere ospite a una difficile respinta; sulla palla vagante si avventa Gessaroli, che crossa per Proverbio. Il colpo di testa di quest’ultimo diventa un assist per Sapori, che controlla e insacca con una conclusione ravvicinata. Ancora Sapori è protagonista al 34’, quando firma il raddoppio. Galassi, con il sinistro, cerca il palo lontano, ma Ravaioli si distende e respinge. Il più lesto ad arrivare sulla ribattuta è proprio Sapori, che deposita il pallone nella porta ormai sguarnita.

Nella ripresa la Sammaurese prova a prendere in mano le redini del gioco, avanzando il proprio baricentro, ma Cerretani non è mai chiamato a interventi particolarmente impegnativi. Sono anzi i rossoblù a rendersi pericolosi al 10’ con una ripartenza: Valmori si lancia in una progressione sulla fascia sinistra e serve in profondità Gessaroli, che si presenta davanti a Ravaioli, bravo a fermarlo in uscita. L’azione, tuttavia, era già viziata da una posizione di fuorigioco del centravanti locale.

Al 25’ Proverbio trova un varco centrale e si porta nei pressi dell’area ospite. Tenta una sterzata per liberarsi al tiro, ma la conclusione viene deviata da un difensore in calcio d’angolo. Nel finale è Galassi a cercare la via della rete, involandosi nella metà campo avversaria, ma anche in questa occasione Ravaioli si fa trovare pronto e neutralizza la conclusione.

Classifica

Rimini 39, Castenaso 29, Imolese 28, Fratta Terme e Massa Lombarda 26; Sanpaimola e Savignanese 25, Valsanterno 24, Comacchiese 19, Sammaurese 18, Novafeltria 17, Osteria Grande, Russi, Medicina Fossatone, Pietracuta 16; Futball Cava Ronco Forlì e Santarcangelo 7, San Marino -11 (Sammaurese 6 punti di penalizzazione, San Marino 13).