Pietracuta, una sconfitta che complica la salvezza: Castenaso passa 2-0

Il Castenaso supera la squadra di Roberto Cevoli segnando un gol per tempo

Castenaso - Pietracuta 2-0

CASTENASO: Roccia, Meli, Medi, Canova, Alberti (45' st Sulis), Battaglia, Colli (19' st D'Errico), Barbieri, Boschi (27' st Sansonetti), Xhuveli (40' st Ghiselli), Mura (31' st Neri). A disp.: Arcamone, Di Mascio, Magliozzi, Fabbricatore. All.: Rizzo.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Giocondi (42' st Faeti), Mani, Pasolini, M.Cevoli, Zannoni (42' st Bernardi), Capicchioni, Osayande, Lazzari (22' st Contadini), Sapori. A disp.: Giardini, Valentini, Valli Casadei. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 42' pt Melli, 44' st Ghiselli.

AMMONITI: Boschi, Mura, Rizzo, R.Cevoli.

CASTENASO Il Pietracuta cade 2-0 sul campo del Castenaso. Al 20' la prima occasione è per i locali, Amici si oppone in angolo al destro di Xhuveli. Il portiere sammarinese si esibisce cinque minuti dopo in un grande salvataggio, opponendosi al rasoterra angolato dello stesso Xhuveli. Il Pietracuta replica al 27': cross di Sapori, Lazzari di testa mette fuori. Al 38' Osayande sfugge al marcatore di forza, ma poi davanti a Roccia spreca, calciando fuori. Gol sbagliato, gol subito, la legge del calcio non perdona: al 42' Canova calcia una punizione dalla trequarti, Xhuveli fa sponda di testa per Melli che infila imparabilmente Amici. Nel recupero Mura affonda sulla destra, cross a rimorchio per Xhuveli, ma il tiro a botta sicura viene respinto da un difensore. A inizio ripresa Melli sfiora la doppietta: Mura serve Xhuveli al centro, palla per Melli che si accentra e di sinistro calcia alto. Al 62' il Pietracuta va vicino al pari con un colpo di testa di Michele Cevoli, salva Roccia. Al 69' triangolazione tra Melli e Barbieri, assist per D'Errico che arriva sul fondo e crossa per Mura, che manca la deviazione da buona posizione. I rossoblù ospiti sfiorano il pari all'80' con un sinistro a giro di Contadini che sfiora il palo. Poi all'89' Ghiselli dal limite supera Amici per il definitivo 2-0.