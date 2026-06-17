Pietracuta: vicino anche Adam Gessaroli. Dal San Marino il 2007 Mussoni

Prende forma la squadra che sarà allenata da Luca Fregnani

Altri due acquisti in arrivo per il Pietracuta. È vicinissimo il ritorno di Adam Gessaroli, 22enne attaccante centrale o esterno, lo scorso anno alla Sammaurese. Per il centrocampo c'è la mezzala classe 2007 Daniel Mussoni, di Verucchio, lo scorso anno a San Marino in D. Prende dunque forma la nuova squadra affidata a Luca Fregnani, che come di consueto dovrebbe alternare il 4-3-3 o il 4-2-3-1, a seconda della posizione di Filippo Fabbri, mezzala o trequartista incursore nel terzetto alle spalle della prima punta. Mussoni, nelle idee dello staff tecnico, dovrebbe operare come mezzala nel 4-3-3 o come vice Fabbri nel 4-2-3-1.Sul fronte giovani, si aggiungono al gruppo il centrocampista centrale, di piede mancino, Leonardo Cesarini (2007), di ritorno dalla Savignanese, e il terzino destro sammarinese Federico Domeniconi (2006). Promossi in prima squadra stabilmente due 2009 del vivaio: il difensore Tommaso Pacini e l'attaccante Christian Angelini. Lo storico ds Conti è al lavoro per due portieri, due difensori centrali, un esterno destro e un altro centrocampista. Inoltre è vicina la conferma del 21enne Alessandro Proverbio, impiegabile sia come mezzala che come esterno: la firma è attesa nelle prossime ore. Edoardo Bernardi ha invece lasciato la maglia rossoblù per giocare nel campionato sammarinese con il Cailungo.

Pietracuta (4-2-3-1): X (X) - TIRAFERRI (DOMENICONI), X (CELLI), X (Pacini), Faeti - Mani, X (CESARINI) - X (PROVERBIO?), F.FABBRI (MUSSONI?), Sapori o GESSAROLI? (SENSOLI) - RIVI (GESSAROLI?, Angelini). All.: Fregnani.