Pietracuta, a fuoco i vecchi container del San Marino Calcio: intervento dei vigili del fuoco

Incendio intorno alle 21:30 vicino ai campi sportivi di Pietracuta. Al lavoro due squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Non si esclude l’origine dolosa

Incendio nella serata di domenica 11 ottobre a Pietracuta, nei pressi delle strutture sportive dedicate al calcio e al tennis e adiacenti al comunale "Claudio Bindi" dove si allena e gioca il Pietracuta Calcio. Intorno alle 21:30 le fiamme hanno avvolto i vecchi container utilizzati in passato come spogliatoi dal San Marino Calcio, quando la squadra militava in Serie C. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte rispettivamente da Novafeltria e da Rimini, ciascuna con un’autobotte. Le operazioni sono state necessarie per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Novafeltria, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude l’ipotesi di un incendio doloso. Saranno gli approfondimenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause del rogo e a stabilire se le fiamme siano state provocate intenzionalmente o siano riconducibili ad altre circostanze.