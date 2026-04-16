Altarimini

"Pietre rotte, bivacchi e degrado": lo stato di Piazza della Repubblica di Cattolica agita l'opposizione

Casonato (Fdi): "Dove un tempo regnavano ordine e pulizia, oggi si registrano incuria e bivacchi"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
16 aprile 2026 13:39
"Pietre rotte, bivacchi e degrado": lo stato di Piazza della Repubblica di Cattolica agita l'opposizione - Piazza della Repubblica di Cattolica
Piazza della Repubblica di Cattolica
Cattolica
Attualità
Condividi

“Cattolica abbandonata, ora basta promesse”. Esordisce così Laura Casonato, coordinatrice di Fratelli d’Italia, intervenendo sullo stato di Piazza della Repubblica, "cuore culturale della città e sede del Teatro della Regina".

Casonato parla di una piazza in condizioni di degrado non accettabili nonostante le reiterate segnalazioni partite nel 2023 e accusa l'amministrazione comunale di ignorare il progressivo declino del salotto buono della Regina. Le preoccupazioni si estendono anche alla sicurezza: "La pavimentazione - argomenta Casonato - era un tempo un vanto per estetica e funzionalità, oggi invece si presenta come un mosaico di mattonelle divelte e aree dissestate".

"Il fondo è distrutto in più punti. Le pietre rotte, oltre a rappresentare un pericolo per i pedoni, verrebbero talvolta utilizzate come proiettili da gruppi di sbandati o, per gioco, dai più giovani, con rischi per l’incolumità pubblica", aggiunge Casonato.

Critiche anche sul piano del decoro urbano: "dove un tempo regnavano ordine e pulizia, oggi si registrano incuria e bivacchi. La piazza, spesso vetrina di concerti con artisti di rilievo, offrirebbe così un’immagine negativa a turisti e spettatori del teatro".

Casonato attacca l'amministrazione comunale anche per gli interventi operati, che definisce toppe: "Il tappeto rosso installato e i piccoli dissuasori in cemento, ingombranti e potenzialmente pericolosi, tentativi inefficaci di mascherare il problema senza risolverlo alla radice".

“È scandaloso che il centro della nostra cultura sia ridotto a questo stato. Dal 2023 chiediamo risposte che non arrivano. Non servono interventi propagandistici a ridosso del voto: serve amore e rispetto per la città oggi. I cittadini sono stanchi di essere ignorati. Fratelli d’Italia chiede quindi l’apertura immediata dei cantieri per restituire dignità e sicurezza a una piazza che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della città, e non la sua vergogna”, chiosa Casonato.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini