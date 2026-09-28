Pietro Giovannini è il nuovo campione italiano di triathlon sprint a Cervia: fuga vincente

Alle Fiamme Oro il titolo italiano sprint a Cervia: Giovannini precede Lanzinger e Astori dopo 800 m di nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa

Cervia, 26 settembre 2026 – Sabato a Cervia si sono disputati i Campionati Italiani di Triathlon sulla distanza sprint: 800 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa. A imporsi è stato Pietro Giovannini delle Fiamme Oro, che ha dominato la gara e si è laureato nuovo campione italiano. La corsa si è decisa in sella. Giovannini è riuscito a portarsi in fuga e ha guadagnato un vantaggio di poche centinaia di metri sul gruppo inseguitore, che non è più riuscito a rientrare. Nella frazione conclusiva di corsa l'atleta delle Fiamme Oro ha gestito il margine con lucidità e ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Sul podio, alle spalle del nuovo campione, Lukas Lanzinger, secondo, e Nicolò Astori, terzo.

Il podio

Pietro Giovannini (Fiamme Oro)

Lukas Lanzinger

Nicolò Astori