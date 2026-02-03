Pietro Grasso a Cattolica, per l'appuntamento di chiusura di Luci della Legalità

Lunedì 9 febbraio il magistrato antimafia Pietro Grasso sarà protagonista di una giornata articolata in due momenti

La terza edizione di Luci della Legalità si avvia alla conclusione con un appuntamento di altissimo valore civile e istituzionale. Lunedì 9 febbraio il magistrato antimafia Pietro Grasso sarà protagonista di una giornata articolata in due momenti, pensati per dialogare sia con le nuove generazioni sia con l’intera cittadinanza.

Al mattino, alle ore 10.00, presso il Teatro della Regina di Cattolica, Grasso incontrerà gli studenti delle scuole secondarie con l’appuntamento dal titolo “Il mio amico Giovanni”, un racconto intenso e personale del rapporto umano e professionale con Giovanni Falcone. Un’occasione preziosa per trasmettere ai ragazzi il valore della memoria, del coraggio e delle scelte che hanno segnato la storia della lotta alle mafie in Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze di RivieraBanca a Gradara, l’incontro “Da che parte stai?”, aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero, offrirà uno spazio di riflessione sul significato dell’impegno civile, della responsabilità individuale e del ruolo di ciascuno nella costruzione di una società fondata sulla legalità.

Magistrato antimafia, già Procuratore Nazionale Antimafia e Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso è tra le figure più autorevoli del panorama istituzionale italiano. Collega e amico di Giovanni Falcone, ha dedicato la propria vita professionale alla difesa della giustizia e alla lotta alle organizzazioni mafiose, affiancando all’attività giudiziaria un costante impegno nella divulgazione e nell’educazione alla legalità, in particolare verso i giovani.

La giornata con Pietro Grasso rappresenta il momento conclusivo della terza edizione di Luci della Legalità, progetto promosso dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo APS insieme ai Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, con il sostegno di sponsor e istituzioni. Un percorso che, anche quest’anno, ha coinvolto scuole, studenti e cittadini attraverso incontri, spettacoli e testimonianze capaci di unire memoria, consapevolezza ed emozione.

Con questo ultimo appuntamento, Luci della Legalità conferma la propria vocazione: creare occasioni di confronto autentico, rafforzare il dialogo tra generazioni e contribuire alla crescita di comunità più responsabili e partecipi.