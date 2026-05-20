Pioggia di medaglie per il Centro Karate Riccione tra Misano e Parma

Agli Asc Nazionali e alle finali Fijlkam juniores: ori, argenti e bronzi per il settore giovanile

Al Campionato Nazionale Asc di Misano Adriatico, il settore femminile ha aperto la giornata con risultati di grande valore. Nel kata junior, Bianca Tartaglia conquista un argento di spessore, mentre Agata Circiello sale sul terzo gradino del podio con una prova solida e determinata. Anna Targonato, dopo un percorso impeccabile, si ferma solo nella finale dei ripescaggi, chiudendo al quinto posto. Nei cadetti, arriva un doppio bronzo firmato da Anna Targonato e Bianca Tartaglia, mentre una piccola svista relega Agata Circiello al quinto posto nonostante una prestazione tecnicamente eccellente.

Il settore maschile non è stato da meno: Davide Abbruscato illumina la giornata con due ori, uno nei cadetti e uno negli junior, confermando una preparazione impeccabile e una crescita costante. Splendida prova anche di Davide Vallorani, che negli esordienti conquista un oro prestigioso, mentre nei ragazzi Noah Crescentini si conferma per il secondo anno consecutivo Campione Nazionale ASC, un risultato che testimonia continuità, talento e grande disciplina.

Da applausi anche la gara di Anthony Salvadori, brillante nel primo turno e capace di guidare la classifica, poi tradito da un po’ di emozione nel secondo round. Resta comunque una prestazione di grande valore, che conferma il suo potenziale.

La domenica ha regalato nuove emozioni: ancora a Misano Adriatico, Davide Vallorani è sceso sul tatami anche nel kumite, sfiorando il podio dopo una serie di incontri combattuti con coraggio e tecnica, chiudendo quinto nonostante vittorie nette come il 9–0 che aveva entusiasmato il pubblico.

Altri atleti del Centro Karate Riccione hanno brillato a Parma nelle finali regionali juniores Fijlkam. Nel kumite femminile -59 kg, Emma Cescut conquista un oro che la conferma tra le migliori specialiste della categoria, mentre Giulia Donati, alla sua prima gara importante, ottiene un bronzo di grande valore, mostrando determinazione e il coraggio delle vere onna-bugeisha, le donne samurai.

Straordinari anche i risultati nel kata, con due ori firmati da Nico Barbugian e Diana Seren, protagonisti di prove tecnicamente pulite e ricche di intensità.

“Molto contenti dei risultati, che confermano la crescita del nostro settore agonistico grazie ai nuovi talenti formati in questi anni”, ha commentato Vito Mininni. “Gli ottimi piazzamenti nel kata e nel kumite dimostrano la validità della metodologia didattica che portiamo avanti da tempo”, ha dichiarato Roberto Corbelli. “Affrontare nella stessa giornata due categorie, cadetti e junior, con oltre sei confronti è un segnale importante: il gruppo c’è ed è determinato”, ha aggiunto Carlotta Villa. “Orgoglioso di tutto lo staff tecnico per il lavoro quotidiano. Un grazie particolare a Manuela Gasperoni, sempre al fianco dei team in ogni situazione e a Giampaolo Massi per la sua costante presenza”, ha concluso il presidente Moreno Villa.