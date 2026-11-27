Pioggia di medaglie per il Takewondo Riccione nella prima competizione stagionale

Al Torneo nazionale WT-CSEN a Pesaro sei ori e dieci argenti

L’Asd Taekwondo Riccione Academy, del maestro Roberto Betti, si porta a casa la coppa per il 2° posto nella classifica società alla prima competizione di stagione, il Torneo Nazionale WT-CSEN Pesaro disputatosi lo scorso 22 novembre. "La cosa che ci rende sempre fieri - spiega il maestro Roberto Betti - è la numerosa partecipazione: ben 26 atleti nel combattimento e 3 nelle poomsae (tecnica), tra bambini e adulti, che si sono cimentati, chi per la prima volta, a dare il meglio di sé grazie anche al sostegno di tutto il gruppo sempre fondamentale per lo spirito della nostra Asd”. A pochi punti dal 1º posto nella classifica società Sparring, gli atleti riccionesi portano a casa 6 ori: Liam Cebreco, Shaina Martini, Ludovico Osualdella, Emanuele Tirincanti, Alessio Ballerini e Mattia Giorgione. Dieci argenti: Annagioia Rossitti, Jacopo Tammaro, Massimiliano Maiani, Leonardo Maiani, Francesco Bisceglia, Rachele D’Agostino, Matteo Magi, Robert Chirila, Doralice Marzialetti e Andrea Grassi. Nove bronzi: Edoardo Ottaviani, Jodie Barletta, Thomas Carta, Michael Castaldo, Brando Buonomano, Riccardo Nagy, Lorenzo Orsini, Jason Copioli e Alex Montanari.