Pioggia di medaglie per Shinden Dojo Rimini al Nazionale Kyokushinkai

Shinden Dojo conquista 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi tra kata e kumite: un risultato che premia impegno, preparazione e lavoro dello staff

Grande successo per l’Asd Shinden Dojo Rimini al 32° Campionato Nazionale di Karate Kyokushinkai, svoltosi lo scorso fine settimana a Montesilvano. La competizione, che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta Italia, ha rappresentato un importante banco di prova per la squadra riminese, capace di distinguersi con risultati di assoluto rilievo. Gli atleti dello Shinden Dojo hanno infatti conquistato un ricco bottino: ben 7 medaglie d’oro, 4 d’argento e 9 di bronzo, ottenute nelle categorie kata (forme) e kumite (combattimento). Un risultato che testimonia l’impegno, la preparazione e la determinazione di tutto il gruppo, oltre al lavoro costante dello staff tecnico. La trasferta è stata anche un’esperienza intensa dal punto di vista umano, ricca di emozioni e di fatica, soprattutto per i più giovani che hanno affrontato la competizione con grande entusiasmo e spirito di sacrificio. Da sottolineare inoltre l’ottima prestazione dei due atleti che hanno esordito nella Serie A di kumite, combattendo senza protezioni e con il ko valido, nelle impegnative categorie -80 e -90 kg: una prova di coraggio e maturità sportiva che lascia ben sperare per il futuro. Archiviato questo importante appuntamento, la Shinden Dojo Rimini guarda già avanti: il prossimo obiettivo sarà il Mas Oyama Cup, in programma il 7 giugno a Salerno, dove il team cercherà di confermare e migliorare gli eccellenti risultati ottenuti