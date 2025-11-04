Pioli out, Galloppa in: il nuovo allenatore della Fiorentina ha "sfiorato" Rimini e allenato a Santarcangelo

Galloppa, tecnico della primavera Viola, è stato momentaneamente scelto per la panchina, poi pronto D'Aversa

Daniele Galloppa, 40 anni, sostituisce Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Una scelta "ponte" per gestire la transizione dal tecnico dell'ultimo scudetto del Milan a Roberto D'Aversa, che secondo i media specializzati sarà il nuovo allenatore dei Viola. Galloppa guiderà la Fiorentina giovedì (6 novembre) nella gara di Conference League con il Mainz. Ex calciatore di Serie A, Galloppa ha iniziato la carriera da allenatore nella stagione 2018-2019 in D, a Santarcangelo, per poi passare alle giovanili della Vis Pesaro. Dal 2020 è alla Fiorentina: un anno sulla panchina dell'Under 17, poi promosso in Primavera. La scorsa estate il suo nome era stato accostato al Rimini, quando ancora la società biancorossa era in mano alla Ds Sport Benefit di Stefania Di Salvo, anche se il primo nome è stato sempre Filippo D'Alesio, pupillo dell'allora ds Di Battista. Tornando alla Fiorentina, l'esonero di Pioli è arrivato dopo la rovinosa sconfitta casalinga con il Lecce. A seguito della vittoria del Genoa a Sassuolo, la Fiorentina è ora ultima da sola in classifica.