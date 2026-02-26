Piscina Comunale di Rimini, nessuna novità: e la data della chiusura si avvicina

I dipendenti: "La piscina non è solo luogo dove si pratica sport, ma anche spazio di aggregazione e inclusione"

I dipendenti della piscina comunale di Rimini sollecitano le istituzioni politiche, chiedendo chiarezza sul futuro della struttura. Senza novità, in questo mese, la piscina sarà chiusa dal 31 marzo. I lavoratori vivono giorni di ansia e preoccupazione con la prospettiva di perdere il proprio impiego. Ma la chiusura avrà conseguenze negative su tutta la popolazione: “La piscina comunale - scrivono in una nota - non è soltanto un luogo dove si pratica sport: è uno spazio di aggregazione, formazione e inclusione sociale, frequentato da bambini, ragazzi, adulti e anziani. La sua eventuale chiusura senza un quadro chiaro e definito avrebbe un impatto rilevante sia sotto il profilo occupazionale sia sul tessuto sportivo cittadino".

Lo scorso 23 febbraio è stata inviata una lettera al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con richiesta di incontro "al fine di chiarire le prospettive dell’impianto; conoscere eventuali decisioni già assunte e relative tempistiche; comprendere quali tutele siano previste per i lavoratori; valutare possibili soluzioni condivise per garantire continuità occupazionale e sportiva".

I lavoratori auspicano l’apertura di "un confronto trasparente e costruttivo, nella convinzione che il futuro della piscina comunale non riguardi soltanto un impianto sportivo, ma una parte importante della vita della comunità riminese”.