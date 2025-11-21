Pista di atletica: il Comune di Rimini avvia la gara per la progettazione del nuovo impianto

Via alla progettazione del nuovo centro sportivo di atletica: tribune, pista e spazi verdi a Bellariva

È stata pubblicata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva del nuovo impianto sportivo dedicato all'atletica leggera che sorgerà in via Giuseppe Melucci, nel quartiere di Bellariva. La nuova opera pubblica rappresenta un tassello fondamentale per colmare una lacuna nella dotazione impiantistica del territorio riminese, con la realizzazione nella zona di Rimini sud di un centro sportivo per l'atletica moderno, funzionale e accogliente, in grado di rispondere alle esigenze delle società sportive e delle scuole, e potenzialmente idoneo ad ospitare manifestazioni agonistiche di carattere nazionale. Un progetto avviato lo scorso aprile dalla Giunta comunale che aveva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il Documento di indirizzo alla progettazione, avviando così l'iter tecnico amministrativo che oggi porta alla pubblicazione della gara d'appalto europea per la progettazione dell'opera.

Il nuovo polo sportivo si svilupperà su un'area di circa 67.000 metri quadrati e avrà come elemento centrale una pista di atletica ad 8 corsie, omologata in Classe A Fidal per competizioni nazionali. All'interno dell'anello della pista troveranno spazio le pedane per i salti, che comprenderanno il salto in lungo, il salto in alto e il salto con l'asta, oltre alle aree dedicate ai lanci di disco, martello, peso e giavellotto.

Il complesso sportivo sarà dotato di strutture per le attività di preparazione atletica, spogliatoi, uffici e depositi, oltre ai locali necessari per l'infermeria e per l'antidoping. Non mancheranno spazi bar e ristoro per gli atleti e il pubblico. Una tribuna per gli spettatori consentirà di assistere alle competizioni, con un'area a parcheggio per la sosta dei pullman e delle moto da un lato, e delle auto dall'altro. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di ampie aree verdi che potranno essere attrezzate per permettere lo svolgimento di attività all'aperto.

L'area individuata in via Giuseppe Melucci risulta strategica perché consente di dotare la zona sud della città di un polo sportivo e sociale di riferimento, potenziando significativamente l'offerta di servizi per i cittadini e per le scuole. La posizione è facilmente accessibile sia per gli utenti che attualmente utilizzano l'impianto dello stadio Romeo Neri, dal quale il nuovo polo disterà poco più di 2 chilometri, sia per chi arriverà da fuori città, considerata la vicinanza del casello autostradale di Rimini-Sud.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali, con l'obiettivo di essere pronti per l'avvio dei lavori per il 2027.

La documentazione di gara è disponibile sul portale appalti e contratti del Comune di Rimini all'indirizzo https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G12351. Gli operatori economici interessati potranno richiedere chiarimenti entro il 5 gennaio 2026, riceveranno le risposte entro il 9 gennaio 2026 e dovranno presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del 15 gennaio 2026.