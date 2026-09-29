Più agenti per Rimini, per Futuro Nazionale non basta: "Più tutele per chi garantisce ordine pubblico"

Futuro Nazionale chiede di "estendere la non punibilità non solo per l'uso delle armi, ma per qualsiasi forma di forza coercitiva e fisica necessaria per fermare soggetti pericolosi o vincere resistenze"

Nel dibattito sulla sicurezza, le forze politiche locali chiedono spesso ai governi, per il territorio riminese, una maggior attenzione in termini di rinforzi per le forze dell'ordine. Luca Campisi, referente di Rimini di Futuro Nazionale, concorda sulla necessità di più personale delle forze dell'ordine "per contrastare una criminalità che è sempre più in aumento, specialmente per una città come la nostra che, durante la stagione estiva, vede un aumento considerevole di presenze grazie all’arrivo di Turisti da tutto il mondo". Non è però questa la soluzione, precisa Campisi, che parla di "tolleranza zero" richiesta da Futuro Nazionale. Scudo penale per gli agenti ed eliminazione del principio di proporzionalità tra l'azione del criminale e la reazione dell'agente sono tra i caposaldi della politica "vannacciana", che vuole una riforma radicale dell'art.53 del codice penale, la norma che disciplina l'uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica da parte delle forze dell'ordine. Futuro Nazionale chiede di "estendere la non punibilità non solo per l'uso delle armi, ma per qualsiasi forma di forza coercitiva e fisica necessaria per fermare soggetti pericolosi o vincere resistenze". L’obiettivo è "mettere gli operatori nelle condizioni di agire con strumenti più efficaci e incisivi durante gli interventi di ordine pubblico. Inoltre l'obiettivo principale è evitare l'iscrizione automatica dell'agente nel registro degli indagati, se non in casi di palese colpa grave, a seguito di un intervento violento, limitando il cosiddetto rischio giuridico e la conseguente paralisi operativa dovuta a lunghi e costosi procedimenti giudiziari". "Servono regole chiare e rispetto per chi dedica la vita a garantire la sicurezza di tutti", chiosa Campisi.