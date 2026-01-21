Più qualità e più trasparenza nelle mense scolastiche: Rimini rinnova il servizio per i più piccoli

Un appalto da 10 milioni per qualità, biologico e innovazione

Rimini rinnova il proprio impegno sulla ristorazione scolastica per i più piccoli – nidi e scuole d’infanzia – con un nuovo servizio attivo fino al luglio 2030. Un appalto dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro, di cui 500 mila destinati esclusivamente al rinnovo delle attrezzature nelle cucine comunali.

Il piano prevede interventi mirati a migliorare la qualità dei pasti, la sicurezza degli ambienti di lavoro e la trasparenza verso le famiglie. L’investimento riguarda le 20 cucine già operative nei nidi e nelle scuole d’infanzia e la realizzazione delle 3 nuove cucine dei nidi finanziati con fondi PNRR.

Macchinari più moderni, efficienti dal punto di vista energetico e funzionali permetteranno di sostenere un servizio che ogni giorno prepara circa 2.000 pasti, per un totale di 330.000 pasti all’anno, garantendo continuità, sicurezza alimentare e attenzione alle esigenze dei bambini.

Più qualità, più biologico, più informazione alle famiglie

La trasparenza è uno dei pilastri del nuovo sistema. Il gestore sarà tenuto a comunicare con puntualità tutte le informazioni su prodotti biologici, ingredienti qualificati e specie ittiche utilizzate nei menù.

A questo scopo sarà attivata una pagina web dedicata, ottimizzata per smartphone, dove le famiglie potranno consultare:

aggiornamenti sui menù e sulle variazioni

informazioni sull’impiego di prodotti biologici e naturali

schede tecniche degli alimenti serviti

comunicazioni di servizio (scioperi, cambi organizzativi, ecc.)

risultati delle analisi sugli alimenti

schede tecniche delle derrate e dei fornitori

Nella stessa area sarà presente una sezione riservata, da cui inviare digitalmente documenti per diete speciali, segnalazioni, questionari di soddisfazione e materiali della Commissione mensa.

Un servizio più vicino alle famiglie

Il nuovo sistema digitale permetterà un dialogo più diretto e immediato tra Comune, gestore e famiglie, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità. I questionari di customer satisfaction confluiranno nel sistema di gestione qualità ISO 9001:2018 già adottato dal Comune di Rimini.

Personale, sicurezza e controlli

Sono previsti controlli periodici su puntualità delle consegne, rispetto dei tempi di trasporto, utilizzo di materiali conformi e continuità del personale nelle cucine e nei refettori, per garantire standard elevati in ogni fase del servizio.

Riduzione degli sprechi alimentari

Due volte l’anno sarà pubblicato un rapporto sulle eccedenze alimentari, con dati, analisi e proposte per ridurre gli sprechi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Amministrazione.

“Un investimento che guarda al futuro”

“Con questo intervento – sottolinea l’Amministrazione comunale – vogliamo garantire alle alunne e agli alunni un servizio sempre più sicuro, trasparente e di qualità, il più possibile vicino alle singole caratteristiche e bisogni. Le nuove attrezzature, la digitalizzazione dei processi e l’attenzione al biologico rappresentano un passo avanti importante, che unisce innovazione, sostenibilità e cura quotidiana, con l’accento sulla trasparenza e sul rapporto costante con le famiglie.”