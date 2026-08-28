Più sicurezza nel centro storico: prosegue il presidio al Mercato Coperto

Vigilanza non armata nell’area del Mercato Coperto e nelle vie limitrofe: il servizio proseguirà nei prossimi mesi e potrebbe essere esteso ad altre zone sensibili della città

Prosegue nel Centro Storico il servizio di vigilanza non armata legato al progetto degli hub urbani, un'iniziativa che nelle prime settimane di attività ha già raccolto un riscontro positivo tra commercianti e cittadini.

Il presidio, affidato agli informatori civici riconoscibili dalla pettorina, si concentra in particolare sull'area del Mercato Coperto e sulle vie limitrofe, dove il personale si muove a piedi e in bicicletta con il compito di segnalare alle forze dell'ordine eventuali situazioni di degrado. Un servizio pensato per restare al fianco degli operatori economici e che proseguirà nei prossimi mesi, in continuità con l'ordinanza anti-alcol già in vigore nella zona.

Il metodo scelto punta sul dialogo piuttosto che sull'intervento diretto: gli informatori civici lavorano infatti attraverso quella che gli stessi operatori definiscono una comunicazione a due sensi, capace di intercettare per tempo le criticità prima che degenerino. Un approccio che si è affiancato ai controlli intensificati dalla Polizia Locale nello stesso periodo e che si inserisce in un quadro più ampio di investimenti sul centro storico.

"Il presidio degli informatori civici nasce per stare a fianco dei nostri operatori economici, offrendo loro un punto di riferimento in più capace di dialogare rapidamente con le forze dell'ordine quando serve - dichiara l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini -. I primi giorni confermano che questa presenza aiuta a rendere più vivibile un'area centrale e frequentatissima come quella del Mercato Coperto, in continuità con l'ordinanza anti-alcol e con l'impegno che proseguirà per tutta l’estate. Stiamo valutando un'estensione del servizio ad altre aree sensibili della città, anche nelle ore serali”.