Più spazio ai pedoni, traffico ridotto: così cambierà piazza Marini di Santarcangelo

Martedì 22 settembre il Comune presenta il nuovo piano per sosta e viabilità

Martedì 22 settembre alle ore 20.30, in biblioteca Baldini a Santarcangelo, il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Musson incontreranno i cittadini per un approfondimento sul progetto di riorganizzazione della sosta e della viabilità in piazza Marini e lungo le vie limitrofe.

“L’obiettivo della progettazione che ha preso avvio in primavera – dichiara la vice sindaca Mussoni – è ampliare la fruibilità dello spazio pubblico ai pedoni senza alcuna riduzione del numero di stalli di sosta, moderare il traffico di passaggio su piazza Marini per privilegiare invece chi si reca appositamente nell’area di sosta per usufruire dei servizi del centro storico, migliorare la sicurezza e valorizzare pedonalità e mobilità lenta”.

“La riorganizzazione di piazza Marini e nelle zone limitrofe rientra in una più ampia strategia di rigenerazione urbana del centro e di revisione della viabilità che come Amministrazione comunale stiamo mettendo a punto – prosegue la vice sindaca – e che sono strettamente collegate alle azioni per la Città dei 15 minuti, alle progettualità future per l’Hub urbano, alle strategie del Pug e al piano triennale dei lavori pubblici”.

“A questa prima fase di riorganizzazione, infatti, si collegheranno anche gli interventi di rigenerazione dell’area storica della via Emilia mediante la ricucitura delle piazze e la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di piazza Marini, già inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici 2027/2029”, conclude la vice sindaca Mussoni.

Il piano di riorganizzazione verrà quindi presentato in maniera dettagliata dai tecnici comunali referenti del progetto e dagli amministratori comunali nel corso della serata di martedì 22 settembre.