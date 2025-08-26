PlanMining consente ai possessori di XRP di guadagnare oltre $ 7.800 al giorno

Con l’evoluzione cripto, molti investitori XRP scelgono metodi smart per rendimenti giornalieri, evitando mining e sfide tecniche

Con l'evoluzione del settore delle criptovalute alla velocità della luce, molti investitori in XRP si stanno rivolgendo a metodi più intelligenti per generare rendimenti giornalieri senza dover affrontare costosi impianti di mining o sfide tecniche. PlanMining , leader affidabile nel cloud mining, integra XRP come opzione di regolamento, offrendo agli utenti un accesso semplice al reddito passivo giornaliero in tutto il mondo.

Con i mercati tradizionali ancora alle prese con inflazione e imprevedibilità, XRP è diventata un'opzione interessante sia per la conservazione che per la crescita del patrimonio. Ora, PlanMining consente agli utenti di estrarre XRP utilizzando solo un dispositivo mobile e una modesta quantità di XRP, senza bisogno di attrezzature costose, ma offrendo comunque rendimenti giornalieri costanti.





XRP: veloce, efficiente e ampiamente affidabile

XRP è da tempo la scelta preferita per le transazioni transfrontaliere grazie alla sua velocità di elaborazione quasi istantanea e alle commissioni minime. PlanMining integra questi vantaggi nella sua piattaforma di cloud mining, offrendo agli utenti un modo semplice e sicuro per far crescere i propri investimenti in XRP.

La sicurezza e la responsabilità ambientale sono fondamentali per le attività di PlanMining. Tutte le mining farm utilizzano fonti di energia pulita come l'energia solare, idroelettrica ed eolica, garantendo un'attività mineraria a zero emissioni di carbonio. La sicurezza è rafforzata dalla protezione McAfee® e Cloudflare®, dalla copertura assicurativa completa di AIG e dal supporto del servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Panoramica dei vantaggi della piattaforma PlanMining

Bonus di prova per nuovi utenti: bonus di iscrizione di $ 15, prova il cloud mining senza rischi

Nessun hardware richiesto: non è necessario acquistare macchine per il mining, pagare l'elettricità o mantenere le attrezzature

Liquidazione trasparente: 0 commissioni di gestione, 0 commissioni nascoste, monitoraggio dei profitti in tempo reale

Prelievi gratuiti: supporta XRP, BTC, ETH, USDT (TRC20/ERC20), SOL, LTC

Premi di riferimento: bonus di riferimento diretto del 3%, bonus di riferimento indiretto dell'1,5%, guadagni cumulativi illimitati

Sicurezza completa: protezione McAfee® + Cloudflare®, copertura assicurativa AIG, servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Piano di commissioni a vita multilivello

Invita gli amici e guadagna fino al 3% + 1,5% di commissione a vita :

Livello 1 (Premio per referral diretto): guadagna il 3% di qualsiasi investimento effettuato dagli utenti che segnali direttamente.

Livello 2 (Premio per referral indiretto): guadagna l'1,5% degli investimenti effettuati dagli utenti segnalati dai tuoi referral.

Esempio:

L'utente A consiglia all'utente B di investire 10.000 $ → L'utente A guadagna 300 $ (3%)

L'utente B consiglia all'utente C di investire 10.000 $ → L'utente A guadagna 150 $ (1,5%), l'utente B guadagna 300 $ (3%)

Tutte le commissioni vengono accreditate automaticamente, senza necessità di alcuna richiesta manuale.

Registra un account: ricevi un bonus di 15 $ per i nuovi utenti al momento dell'iscrizione.

Deposita XRP: a partire da soli $ 100.

Seleziona un contratto: attiva il tuo hashrate con un clic e inizia a estrarre.

Liquidazione giornaliera dei profitti: i profitti vengono accreditati automaticamente ogni giorno; puoi prelevarli o reinvestirli in qualsiasi momento.



Dinamiche recenti del mercato XRP (agosto)

Prezzo XRP: ~$2,91, oggi scambiato tra $2,84 e $2,97.

Performance nelle 24 ore: in calo di circa il -2,0% rispetto al giorno precedente, mostrando

Capitalizzazione di mercato: gli acquisti istituzionali rimangono forti, oltre 1,1 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, a cui si aggiungono 3,8 miliardi di dollari da parte delle balene ad agosto, a dimostrazione della crescente fiducia degli investitori a lungo termine.

Prospettive di mercato: gli analisti prevedono una ripresa imminente dell'XRP: la chiarezza normativa e lo slancio tecnico potrebbero spingerlo a 3,35 $, con un obiettivo a lungo termine compreso tra 5 e 10 $ se lo slancio continua.

Perché iscriversi subito a PlanMining?

Con XRP scambiato a 3,04 dollari e una volatilità di mercato in aumento, PlanMining offre un modo flessibile, economico ed ecologico per generare rendimenti giornalieri. In combinazione con il piano di commissioni multilivello, gli investitori possono beneficiare di molteplici flussi di reddito potenziale, gestendo al contempo le fluttuazioni del mercato, raggiungendo visibilmente oltre 8.800 dollari di guadagni giornalieri.

Inizia oggi stesso il tuo percorso di crescita con XRP. PlanMining ti consente di massimizzare i rendimenti, minimizzare i rischi e accedere a un reddito passivo giornaliero.

Sito web:https://planmining.com/

E-mail: [email protected]







