Playoff Eccellenza B: Ars et Labor Ferrara - Santarcangelo 1-0

Aggiornamenti della gara dei clementini

Ars et Labor - Santarcangelo 1-0

ARS ET LABOR: Luciani, Iglio, Mazzali, Mazza, Casella, Dall'Ara, Carbonaro, Prezzabile, Piccioni, Ricci, Senigagliesi. A disp.: Romagnoli, Barazzetta, Rossi, Mambelli, Stoskovic, Alcalde, Malivojevic, Moretti, Cozzari. All.: Parlato.

SANTARCANGELO: Pazzini, Galassi, Rocchi, Zaghini, Bianchi, Guidi, Fuchi, Cenci, Lombardi, Zanni, Misuraca. A disp.: Golinucci, Ceccarelli, Parma, Vukaj, Marconi, Vernazzaro, Banzola, Cecconi, Vitucci. All.: Fregnani.

ARBITRO: Delucca di Bologna.

RETI: 13' pt Senigagliesi.

AMMONITI: Galassi, Zanni.

ESPULSI:

FERRARA L'Ars et Labor, uscita sconfitta nel duello per il primo posto, prova a far ripartire la scalata verso la D dal playoff. L'avversario è il Santarcangelo di Luca Fregnani, che conferma il 4-2-3-1 con Fuchi, Zanni e Misuraca alle spalle di Lombardi. Parte all'attacco la squadra di casa, al 6' Senigagliesi spinge sulla sinistra e crossa, Pazzini esce e allontana di pugno. Un minuto dopo Carbonaro cerca la soluzione dalla distanza, ma il tiro a giro è fiacco, palla fuori. Al 13' Carbonaro guadagna una punizione sulla destra: Galassi viene ammonito. Senigagliesi calcia di potenza da posizione defilata, "bucando" la barriera. La palla passa e Pazzini non può far nulla.