Playout Promozione D: Il Bellaria si salva, clamoroso 4-0 al Gambettola
Nei playout di Promozione girone D impresa dei ragazzi di Achille Fabbri
Reno e Bellaria Igea Marina conquistano la salvezza ai playout. La Reno pareggia 0-0 con il Bagnacavallo, resistendo nei supplementari. Netta invece la vittoria del Bellaria, che espugna il campo del Gambettola con un fragoroso 4-0. Achille Fabbri, subentrato sulla panchina a Caverzan, festeggia così un risultato significativo, che premia il lavoro di una squadra molto giovane. Anche il Gambettola ha disputato la stagione giocando con tanti ragazzi del proprio settore giovanile, guidati dal veterano Longobardi. I verdi dovranno però ora ripartire dalla Prima Categoria.
Gambettola - Bellaria 0-4
GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (7' st Zannoli), Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Rabello, Falaschi (1' st Rushiti), Chiaruzzi (1' st Marfella), Longobardi (27' st Dhepa), Noschese, Turci. A disp.: Smeraldi, Di Giovanni, Thiaw, Loreto, Piraccini. All.: Forchino.
BELLARIA: Tosi, Grossi, Cristiani (47' st Caverzan), Zamagni, Pasolini, Zanotti, D'Elia (44' st Grassi), Righini, Vitali (27' st Zarrelli), Muci (9' st D'Orsi), Facondini (44' st Falchero). A disp.: Chiarabini, A.Zammarchi, Casali, Polverelli. All.: Fabbri.
ARBITRO: Palombo di Ravenna
RETI: 1' pt D'Elia, 23' pt D'Elia, 40' pt Vitali, 5' st Muci.
AMMONITI: Marconi, Righini, Facondini.
Reno - Bagnacavallo 0-0
RENO: Palermo, Gabelli, Bottini, Taroni, Frati, Alberi, Cobrescu, Mazzavillani (40' st Giordano), Muratori (20' st Quarta), De Rose, De Vincenzo (35' st Kema, 13' sts Andrini). A disp.: Lenzi, Argelli, Corrado, Patti, Ortelli. All.: Benedetti.
BAGNACAVALLO: Grandi, Domi (10' st Rubbi), Bucci (30' st Piva), Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti (10' sts Stanghellini), Albonetti, Calderoni (7' pt Gasparri, 40' pt Regoli), Camara. A disp.: Yabrè, Maccolini, Rondinelli, Bravi. All.: Neri.
ARBITRO: Sapio di Cesena.
AMMONITI: Mazzavillani, Gasparri, Bernabei, Regoli, Rubbi.