Podismo, a San Mauro Pascoli il 1° maggio torna il Giro della Torre

Il 1° maggio torna a San Mauro Pascoli il Giro della Torre: 10 km, 46ª edizione, tra le gare podistiche più antiche d’Italia

Puntuale all’appuntamento arriva il prossimo 1° Maggio il Giro della Torre, la classica podistica di 10 km che orni anno caratterizza la Festa del Lavoro di San Mauro Pascoli. E il disegno della locandina racconta fedelmente l’evento, con corridori impegnati nelle strade del piccolo borgo romagnolo. La gara è alla sua 46esima edizione, costituendo una delle prove più antiche dell’intero panorama podistico nazionale affondando le sue radici nel secolo scorso. La gara di 10 km è inserita nel calendario Corri in Romagna e ne I 10000 di Romagna, oltre a essere parte del calendario nazionale Fidal. Il tracciato di gara agonistico si sviluppa all’esterno del bellissimo borgo, attraverso il consueto circuito di poco più di 3 km da ripetere tre volte. Previste anche due camminate non competitive, della lunghezza di 10 e 5 km. Appuntamento per tutti in Via Pascoli, con le camminate che partiranno alle 9:00 e la competitiva alle 10:00. Il costo di partecipazione alla gara è di 15 euro con preiscrizioni entro il 27 aprile, chi vorrà provvedere direttamente al mattino della gara dovrà pagare 20 euro. Per la non competitiva il costo fisso è di 3 euro. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 assoluti con premi in denaro, ma la forza del Giro della Torre sono i tantissimi premi di categoria, ben 98 fra uomini e donne a partire dagli allievi. Premiati anche i gruppi con il maggior numero di concorrenti al traguardo e le 3 società con il maggior numero di punti in base alla classifica finale. La gara avrà poi una coda il giorno successivo, sabato 2 maggio con le gare riservate alle categorie giovanili. A tutti i premiati andrà una confezione da 200 grammi del miglior squacquerone d’Italia del Caseificio Pascoli: ne varrà la pena...

Per informazioni: Podistica Sammaurese, [email protected]