Podismo, torna la classica d'Inverno dell'8 dicembre: Brayan Schiaratura grande favorito

Il tracciato km 14,3 è immerso nel verde con un suggestivo passaggio nel Colle di Covignano

Lunedì 8 dicembre andrà in scena la 20^ Classica d’Inverno “Legend Race” che si correrà sulla distanza di 14,3 e km 8,5. La manifestazione, che fa parte degli eventi del Rimini Capodanno, si svolge sotto l’egida della Uisp e gode del patrocinio del Comune di Rimini.

Lo scorso anno aveva primeggiato il riminese Brayan Schiaratura con un crono in 50’05” davanti a Gianluca Scardovi dell’Imola Sacmi Avis in 50’40” e Riccardo Sintoni della Libertas Forlì in 50’41”. In campo femminile si era imposta la riminese Luana Leardini 1h 01’28” su Alice Amadei 1h04’34” dell’Asd Podisti Cotignola e Arianna Landi 1h 06’59”.

I favori della vigilia sono tutti per Brayan Schiaratura che correrà davanti al suo pubblico assieme al senatore Marco Oppioli e l’emergente Matteo Gambuti. In campo femminile occhi puntati sulla veterana Filomena Feleppa, Pamela Giudotti e Romina Lotti naturalmente salvo le iscrizioni dell’ultimo minuto.

La Classica d’Inverno è anche l’evento sportivo della festività dell’Immacolata, dedicato al running, al camminare, al nordic walking e al benessere che vedrà ai nastri di partenza numerosi appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia. .

L’azienda Fir di Rimini sita in via Aida 21 sarà l’epicentro della manifestazione con partenza e arrivo. Ritrovo alle 8.00, chiusura iscrizioni ore 9.15, partenza alle 9.30 e l’arrivo del primo concorrente è previsto attorno alle 10.15. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 11.30.

Il tracciato km 14,3 è immerso nel verde, su strade quasi prive da traffico veicolare, con un suggestivo passaggio nel Polmone Verde di Rimini, il Colle di Covignano. Interamente pianeggiante è il percorso di km 8,5

All’ arrivo un ristoro rifocillante attenderà i maratoneti nonché il servizio massaggi.

Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne, i primi 3 delle 12 categorie, 15 società più numerose con almeno 10 iscritti. Nella Ruota della Fortuna saranno estratti 10 premi fra tutti i partecipanti. Un ricco pacco gara per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni on line sono chiuse. Riaprono lunedì 8 dicembre dalle ore 8.15 alle ore 9.15.