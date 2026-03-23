Poggio Torriana, 10.000 euro dalla Regione per un bando dedicato allo sport
Saranno coinvolte circa 15 associazioni del territorio
Si chiama "Poggio Torriana...si muove" il progetto del Comune di Poggio Torriana che si è aggiudicato un contributo di 10.000 euro al bando sport della Regione Emilia Romagna. I dettagli verranno svelati in una conferenza stampa, mercoledì 25 marzo alle 12, presso il centro sportivo Torroni in via Costa del Macello 2. "Il progetto - anticipa l'amministrazione comunale - ha la finalità di promuovere lo sport e, più in generale, il movimento quale strumento di salute, prevenzione, educazione e inclusione sociale. L’iniziativa ha lo scopo di creare una rete stabile fra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini e si concretizza con diverse azioni svolte a partire da ottobre 2025 fino a giugno 2026". Saranno coinvolte circa 15 associazioni sportive.