Poggio Torriana, alle scoperte dei passaggi fluviali con le guide Alessia Ghirardi e Patrick Wild

Domenica 21 giugno dalle 14.30. La seconda parte della giornata si svolgerà presso l'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia

Domenica 21 giugno, dalle ore 14.30 alle 21, il territorio di Poggio Torriana ospiterà

"Cuciture – Connessioni tra le valli sul Sentiero dei paesaggi fluviali", un'iniziativa promossa dall'associazione OaSì – Insieme per le valli, in collaborazione con le associazioni Ora d'Aria di Poggio Torriana e FinRaTrek di Verucchio. "L'evento - spiegano gli organizzatori - rappresenta un'importante occasione di inaugurazione, promozione e valorizzazione del nuovo percorso escursionistico denominato Sentiero dei Paesaggi fluviali, nato con l'obiettivo di far conoscere e vivere il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale delle vallate del territorio".

L'iniziativa, infatti, si inserisce nel progetto di manutenzione, valorizzazione e promozione del sentiero, finanziato dalla Provincia di Rimini attraverso il Bando per la concessione di contributi per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse provinciale, annualità 2025, che patrocina l'evento. "Cuciture" è inoltre inserito nel programma del Bando Cultura Poggio Torriana 2026 e fa parte del progetto biennale "Nutrimenti – Intessiamo tessuti sociali in Valmarecchia", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso un bando della Regione Emilia-Romagna, con capofila la Pro Loco Torriana Montebello e la collaborazione di Valmarecchia Comunità Solidale.

Il programma prevede, nel corso del pomeriggio, una passeggiata escursionistica aperta al pubblico lungo il Sentiero dei Paesaggi fluviali, accompagnata da momenti di approfondimento naturalistico e culturale condotti dalle guide ambientali escursionistiche Alessia Ghirardi e Patrick Wild.

La seconda parte della giornata si svolgerà presso l'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, luogo centrale delle attività promosse dall'associazione nell'ambito del Bando Cultura Poggio Torriana, dove si alterneranno momenti di incontro, cultura e socialità. Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle giovani generazioni, con iniziative rivolte alla fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Tra le attività in programma figurano la presentazione del libro "Divagando in Valmarecchia e dintorni" di Martino Colicchio, esperienze grafiche, visuali e sonore, oltre a momenti conviviali e occasioni di confronto. Grazie alla collaborazione con Valmarecchia Comunità Solidale APS saranno inoltre presenti un food truck per l'apericena e un'ApeCar attrezzata per esperienze sonore immersive. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

