Poggio Torriana, aree abbandonate all'incuria: la consigliera sollecita interventi

Francesca Macchitella: "La maggioranza voterà favorevolmente la nostra proposta puntuale relativa agli spazi comuni spesso abbandonati all'incuria?"

Lunedì 23 febbraio si terrà la prossima seduta di Consiglio Comunale a Poggio Torriana per l'approvazione del Bilancio Triennale.

“Abbiamo atteso fiduciosi, dopo il nostro gentile invito al sindaco Raggini, che la Giunta organizzasse un incontro pubblico per confrontarsi con i cittadini, sui servizi e sugli investimenti da realizzare a Poggio Torriana", evidenzia la consigliera Francesca Macchitella, che aveva presentato, espressione del gruppo civico Territorio e Identità, tre emendamenti al Documento Unico di Programmazione, tutti respinti durante il consiglio comunale del 3 febbraio "nonostante le proposte non ricadessero economicamente sul bilancio".

"Adesso, presentiamo un nuovo significativo emendamento sui Lavori Pubblici. Poggio Torriana ha bisogno di un bilancio capace di tenere insieme visione, territorio e inclusione, manutenzione e ascolto delle idee di chi abita nelle frazioni", argomenta Macchitella. Territorio e Identità chiede programmazione prioritaria per la manutenzione dei bagni del Mulino Sapignoli, del parcheggio dell'anfiteatro di Poggio Berni, del marciapiede di via Collina, della fontana e del lavatoio storico di Trebbio, della fontana di Piazza San Rocco, del cartello commemorativo della Rosa di Anita a Montebello, del centro sportivo di Torriana e dell'osservatorio Naturalistico Valmarecchia. "Stavolta la maggioranza voterà favorevolmente la nostra proposta puntuale relativa agli spazi comuni spesso abbandonati all'incuria?", conclude Macchitella.