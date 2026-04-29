Poggio Torriana brinda al successo della Myo: un marzo con ordini record

L'azienda è una delle realtà industriali più importanti del Riminese, con un fatturato di 114,5 milioni nel 2025 e 200 dipendenti

Mese di marzo da record per la Myo di Poggio Torriana, che raggiunge la quota di 14 milioni e 300mila euro di ordinato. La cifra, che rappresenta il risultato più alto dal 2013, rappresenta una crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2025. Fondamentale, per raggiungere questo risultato, anche il lavoro dell’azienda di Poggio Torriana sul Pnrr ‘Risorse in comune’, bando dedicato al rinnovo degli spazi, degli arredi e alla digitalizzazione dei piccoli e medi comuni italiani tra i 5.000 e i 25.000 abitanti.

Myo, infatti, è un’azienda attiva nella fornitura di prodotti e servizi per ufficio, sicurezza, igiene e ambienti di lavoro. Con un fatturato stimato in circa 114,5 milioni di euro nel 2025, rappresenta una delle principali realtà nazionali del settore. L’azienda conta 200 dipendenti e una rete estesa di consulenti e agenti su tutto il territorio italiano.

"Abbiamo colto le opportunità offerte dal mercato - sottolinea il presidente di MyoMarco Bianchini - il nostro team di lavoro, formato da professionisti multidisciplinari, ha messo in campo un modello vincente, che ci ha portati a questo grande risultato. La prossima tappa sarà replicare questo modello di successo in tutti gli ambiti Pnrr". Sono più di 200, infatti, i comuni che Myo ha accompagnato con una consulenza a 360°, mediante i professionisti del team Edk, per l’intero iter del bando.