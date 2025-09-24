Poggio Torriana, il memorial Davide Bertozzi è un successo: al traguardo bel gesto di Davide Frigo

Il giovane ciclista del Team Tiepolo di Udine ha lasciato la vittoria al compagno di squadra Santiago Wrolich

Domenica scorsa (21 settembre) non sono mancate le emozioni al 5° trofeo Top Automazioni e 2° memorial Davide Bertozzi, gara ciclista nazionale per la categoria Juniores che si è disputata a Poggio Torriana, con l'organizzazione curata dall’Asd Team del Capitano, guidata da Daniele Bertozzi, fratello di Davide. Sono in 169 i giovani atleti che si sono cimentati sul percorso nell'entroterra riminese, in una gara conclusasi con la doppietta del Team Tiepolo di Udine: Santiago Wrolich e Davide Frigo sono arrivati al traguardo, sulla santarcangiolese, al fotofinish; e quest'ultimo ha lasciato la vittoria al suo compagno di squadra. Terzo, sul gradino più basso del podio, Marco Zoco del Team Cantù. La prossima edizione del trofeo e del memorial, come annunciato dagli organizzatori, diventerà di carattere internazionale. Già nell'edizione 2025 hanno partecipato quattro ragazzi del team californiano Velo Sport, squadra di Francesco Martucci. Uno di loro, Thomas Sullivan, si è classificato 13esimo.