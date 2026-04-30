Altarimini

Poggio Torriana, il sindaco Raggini: "Conti ok, avanzo di bilancio superiore ai 2 milioni"

Con i fondi Pnrr finanziati i lavori di adeguamento dell’impianto anti incendio della scuola primaria Giulio Turci e della materna Pinocchio

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
30 aprile 2026 12:34
Poggio Torriana, il sindaco Raggini: "Conti ok, avanzo di bilancio superiore ai 2 milioni" - Ronny Raggini, sindaco Poggio Torriana
Ronny Raggini, sindaco Poggio Torriana
Poggio Torriana
Attualità
Condividi

Martedì il consiglio comunale di Poggio Torriana ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 insieme al conto del tesoriere, ai conti degli agenti contabili e all’inventario. Dall'analisi, commenta il sindaco Raggini, "emerge un avanzo importante e superiore ai 2 milioni di euro: tale risultato è determinato dalla somma dell’avanzo disponibile insieme a quello accantonato e vincolato secondo i principi e le norme previste dalla finanza locale, le risorse libere saranno impegnate dall’amministrazione per sostenere la progettualità e gli investimenti in coerenza con il programma di mandato". L'amministrazione ha introdotto ulteriori risorse, oltre al bonus sociale rifiuti, per alleggerire il costo della Tari a favore delle famiglie più in difficoltà.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028: tra gli interventi più importanti, i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto anti incendio della scuola primaria Giulio Turci e della materna Pinocchio, finanziati con 130.000 euro dal Pnrr. Sempre nella variazione di bilancio hanno trovato sostegno i progetti legati alla pratica sportiva, all’acquisto di un mezzo da lavoro e la manutenzione degli immobili comunali.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini