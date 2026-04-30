Poggio Torriana, il sindaco Raggini: "Conti ok, avanzo di bilancio superiore ai 2 milioni"

Con i fondi Pnrr finanziati i lavori di adeguamento dell’impianto anti incendio della scuola primaria Giulio Turci e della materna Pinocchio

Martedì il consiglio comunale di Poggio Torriana ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 insieme al conto del tesoriere, ai conti degli agenti contabili e all’inventario. Dall'analisi, commenta il sindaco Raggini, "emerge un avanzo importante e superiore ai 2 milioni di euro: tale risultato è determinato dalla somma dell’avanzo disponibile insieme a quello accantonato e vincolato secondo i principi e le norme previste dalla finanza locale, le risorse libere saranno impegnate dall’amministrazione per sostenere la progettualità e gli investimenti in coerenza con il programma di mandato". L'amministrazione ha introdotto ulteriori risorse, oltre al bonus sociale rifiuti, per alleggerire il costo della Tari a favore delle famiglie più in difficoltà.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028: tra gli interventi più importanti, i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto anti incendio della scuola primaria Giulio Turci e della materna Pinocchio, finanziati con 130.000 euro dal Pnrr. Sempre nella variazione di bilancio hanno trovato sostegno i progetti legati alla pratica sportiva, all’acquisto di un mezzo da lavoro e la manutenzione degli immobili comunali.