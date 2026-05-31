Poggio Torriana: incendio colpisce un container e un furgone

Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio è scoppiato nella zona artigianale di Poggio Torriana

Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio ha aggredito un container e un furgone in un campo a Camerano di Poggio Torriana, nella zona artigianale. L'incendio è stato probabilmente causato dal fuoco incontrollato dato ad alcune sterpaglie. Sul posto i Vigili del Fuoco di Novafeltria con la botte e i Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico. Lo riporta Corriere Romagna.