Poggio Torriana, la "Lucciolata" è un successo: nell'epoca digitale, la riscoperta delle emozioni della natura

"Adulti tornati al mondo dell'infanzia, bambini incantati davanti allo spettacolo della natura"

"Volevo ringraziarvi a nome mio e dei miei amici per la magica serata che ci avete fatto vivere", "Volevo farvi i nostri complimenti per la serata magica di ieri sera. Ci è piaciuta tantissimo! Interessante parlare con gli esperti entomologi, le parole e le poesie, per non parlare delle protagoniste: le lucciole!". Questi solo due dei tanti messaggi pubblicati sui canali social dell'associazione Amici del Mulino Sapignoli, al termine della Lucciolata di ieri sera (venerdì 22 maggio) a Saiano, una speciale passeggiata notturna. "Un vero piacere per chi, come noi, si diverte ad organizzare eventi che coniugano tematiche ambientali e al tempo stesso artistiche e culturali. Veramente piacevole riscontrare l'entusiasmo dei bambini nell'assistere a questo vero e proprio spettacolo della natura, per alcuni di loro è stata la prima occasione per vederle dal vivo. Non è passato inosservato nemmeno lo sguardo incantato di quelli più grandi che, per l'occasione, per una sera, sembravano tornati ai tempi della loro infanzia", spiega l'associazione.

