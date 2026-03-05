Poggio Torriana, ritrovati i 7 pc rubati nella scuola di Camerano
Il furto risale allo scorso 24 febbraio
Lo scorso 24 febbraio ignoti ladri avevano fatto razzia di sette computer portatili all'interno della scuola di Camerano, nel comune di Poggio Torriana. A distanza di qualche giorno, il bottino è stato rinvenuto all'interno di un'automobile, risultata rubata nella stessa giornata a Poggio Torriana. La vettura era parcheggiata in strada e a segnalarla ai Carabinieri è stato un cittadino. L'Arma ha dunque recuperato i pc, che come l'automobile, sono stati restituiti al legittimo proprietario, nella fattispecie la scuola. La riconsegna, a opera dei Carabinieri di Santarcangelo, è avvenuta ieri (mercoledì 4 marzo). I ladri, il 24 febbraio, si erano introdotti di notte a scuola forzando prima il cancello della recinzione, poi una porta antipanico sul retro dell'edificio.