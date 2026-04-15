Poggio Torriana: si "schianta" con l'auto, poi nudo aggredisce due persone. Fermato con il taser

I Carabinieri sono intervenuti con tre pattuglie

Momenti di concitazione, nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 14 aprile), sulla via Santarcangiolese, in località Santo Marino, frazione di Poggio Torriana. Un giovane di 24 anni, nato all'estero, ma italiano, è stato infatti portato in ospedale dopo aver dato in escandescenze e aver aggredito due persone. I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30: secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, intervenuti sul posto con 3 pattuglie, il giovane ha perso il controllo della sua auto, finendo contro la recinzione di un'abitazione. Padre e figlio sono usciti di casa per prestargli soccorso, ma il 24enne ha dato in escandescenze, aggredendoli a calci e pugni e provocando loro ferite ed escoriazioni. In queste fasi concitate, si sarebbe denudato, rimanendo in mutande, inoltre avrebbe cercato anche di aggredire un cicloamatore in mountain bike, che si era fermato notando la scena. I Carabinieri, apostrofati peraltro da una frase irriguardosa, hanno fermato il 24enne utilizzando il taser, per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare: ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.