Poggio Torriana, torna il “Microchip Day” per i gatti con il veterinario Giuseppe Montanari

"È importante in caso di smarrimento del gatto: è possibile risalire subito al proprietario", spiega il veterinario

L'associazione Cuori Randagi di Rimini ripropone in Valmarecchia un'iniziativa che ha riscontrato un buon successo nelle precedenti edizioni. È il "Free Microchip Day", organizzato per sabato 17 ottobre in uno spazio della biblioteca Pio Campidelli in via Santarcangiolese, località Poggio Berni, civico 4641. Tutti i residenti nel Comune di Poggio Torriana, dalle 15 alle 19, potranno portare i loro gatti per l'installazione gratuita del microchip, affidata al veterinario Giuseppe Montanari, originario di Novafeltria, che ancora una volta si presterà da volontario, per sostenere l'attività di Cuori Randagi e considerata l'importanza dell'utilizzo dei microchip. Lo aveva spiegato lui stesso alla nostra redazione, rassicurando sulla piena sicurezza della procedura, senza alcuna conseguenza per la salute dell'animale: "Il microchip lo mettiamo nel lato sinistro del corpo dell'animale; sottocute, e dura tutta la vita, salvo casi rari di smagnetizzazione. L'animale viene identificato con un codice di 15 cifre. È importante in caso di smarrimento del gatto: è possibile risalire subito al proprietario. Il gatto viene rubato? Non può essere rivenduto con il microchip. È una tutela importante per il padrone di un gatto". Il microchip è inoltre obbligatorio per i viaggi all'estero.