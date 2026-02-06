Poggio Torriana verso ridimensionamento servizi e ambizioni: i Volenterosi bocciano la giunta Raggini

Oggetto del contendere è il Dup (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028. Bocciati gli emendamenti

I tagli previsti dal Dup 2026-2028 ha scatenato le proteste dei Volenterosi, gruppo di opposizione in consiglio comunale, così come la successiva bocciatura degli emendamenti. Per Semprini e Rinaldi, consiglieri dei Volenterosi, la maggioranza ha rifiutato qualsiasi correzione sostanziale, prima "tentando di ridurre gli emendamenti a formule vuote, poi respingendoli in blocco".

Il Comune di Poggio Torriana rischia di affrontare anni di difficoltà, terminati i contributi a seguito della fusione tra Torriana e Poggio Berni. Per i Volenterosi, servirebbero decisioni importanti e strutturali. "Ma la risposta della giunta è il rinvio. Nessun impegno sulla cultura. Nessun passo avanti sul completamento del Comune unico. Nessuna idea di sviluppo per un territorio che avrebbe invece bisogno di essere guidato".

Così, per Rinaldi e Semprini, questo "Dup non prepara Poggio Torriana al futuro, lo accompagna lentamente verso un ridimensionamento dei servizi e delle ambizioni".

E questo, chiosano, "non è il futuro che Poggio Torriana merita".